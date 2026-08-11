Basket femminile: Maria Renzi in azzurro agli Europei U16

Il centro classe 2010 inserito nella lista delle 12 convocate che dal 14 al 22 agosto rappresenteranno l’Italia a Pitesti (Romania)



­

Ren Auto Rimini Happy Basket comunica con grande gioia e soddisfazione che Maria Renzi, centro classe 2010 in forze presso la nostra società, è stata ufficialmente inserita nella lista delle 12 convocate che dal 14 al 22 agosto rappresenteranno l’Italia al Campionato Europeo Under 16 femminile, in programma a Pitesti (Romania), agli ordini di Coach Giovnni Lucchesi.



All’Europeo, Maria e le sue compagne se la vedranno nella prima fase (Girone B) contro Israele (14 agosto), Turchia (15 agosto) e Lettonia (16 agosto). Dal 18 agosto scatterà la seconda fase, nella quale le Azzurre, in base al piazzamento nel Girone B, sfideranno una delle quattro Nazionali che compongono il Girone A (Francia, Serbia, Romania e Croazia).

Da parte della società e di tutti i nostri tifosi ed appassionati un fortissimo in bocca al lupo a Maria ed a tutta la squadra azzurra per questo importante appuntamento!



Complimenti a Maria per aver concluso nel miglior modo possibile una super stagione, sia in rosanero sia in azzurro



