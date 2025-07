Basket, finale playoff da record: Cantù-Rimini fa il pieno di pubblico e audience tv

Gara 3 a Cantù con 6.102 spettatori e 707.000 telespettatori

E' stata una sfida da circoletto rosso - per numero di spettatori e audience televisiva - la Gara 3 di finale playoff di Serie A2 tra Cantù e Rimini. L'atto conclusivo della stagione - che ha sancito il ritorno in A1 di Cantù dopo quattro anni di serie cadetta - è stata visto da 6.102 spettatori sui gradoni del PalaFitLine di Desio: si tratta del record di pubblico nei playoff 2025 e il secondo dato assoluto stagionale, dopo i 7.922 spettatori della Vitrifrigo Arena per Carpegna Prosciutto Pesaro-Flats Service Fortitudo Bologna.

Per Cantù si tratta anche del miglior dato assoluto delle ultime due stagioni, visto che nella finale playoff 2024, ospitando Trieste, aveva fatto registrare 6.087 spettatori per Gara1 e 6.095 per Gara2. Quanto agli ascolti televisivi, Gara 3 ha consegnato il miglior risultato stagionale su Rai Sport Hd che ha avuto un'audience media di 85.000, con lo share-medio che ha raggiunto lo 0.5%, ed i contatti saliti a quota 462.000. Complessivamente è stato stimato che 707.000 spettatori si siano collegati su Gara3 nel corso delle 2 ore e 46 minuti della diretta, comprendendo il prepartita e fino alle premiazioni.