Basket giiovanile, Angels/RBR: cadono Under 19 e Under 17

Le due sconfitte rispettivamente contro il Progresso Happy Basket (97-67) e l'Olimpia Jr Milano (105-66)

Inizio sfortunato per la settimana delle giovanili d'Eccellenza Angels/Rbr: entrambe impegnate in trasferta nel monday night, le formazioni Under 17 e Under 19 devono arrendersi, rispettivamente, al Progresso Happy Basket (97-67) e all'Olimpia Jr Milano (105-66). I ragazzi di coach Brugè torneranno in campo già sabato 21 marzo, nuovamente in terra bolognese: alle 18:00 la sfida alla Fortitudo 103 Academy; per Ronci e compagni, invece, sarà un ritorno a casa: al PalaSgr arriva Pistoia, palla a due alle 20:00 di lunedì 23 marzo.

Under 19 Eccellenza

Olimpia Jr Milano - Angels/Rbr 105-66 (26-20, 47-30, 77-50)

Olimpia Jr Milano: Costaglione 8, Vogogna 6, Toffanin 9, Chauveau 2, Chouenkam 8, Youssef 11, Niang 11, Compaore 11, Cortellino 6, Ceccato 5, Grassi 12, Gulic 16. All.: Catalani.

Angels/Rbr: Almasi 1, Ronci 20, Pennisi 5, Ruggeri 5, Georgescu 2, Longo 18, Amaroli, Frisoni 9, Ricci, Della Chiesa 6. All.: Calzolari.

Trasferta difficile per i ragazzi dell'Under 19 in quel di Milano, contro un'Olimpia vogliosa di vendicare la sconfitta rimediata all andata al PalaSgr. È ottimo il primo quarto dei santarcangiolesi che, con spirito di squadra, condivisione del pallone e buone collaborazioni difensive, rimangono a contatto ma, complici un paio di distrazioni nell’ultimo minuto, sono sotto 26-20 alla prima sirena. Nel secondo quarto gli ottimi Ronci e Longo provano a non far prendere il largo ai padroni di casa che, stringendo le maglie in difesa e recuperando numerosi palloni anche grazie alla pressione a tutto campo, si portano all'intervallo avanti 47-30.

Al rientro dagli spogliatoi i gialloblù provano a ridurre il gap con le triple di Della Chiesa e le giocate di energia di Frisoni, ma è solo un fuoco di paglia: troppe distrazioni in difesa concedono 30 punti nella frazione per i milanesi, e così a fine terzo quarto il punteggio dice 77-50 per i padroni di casa. Il quarto periodo è ormai formalità, con il match che finisce 105-66 per l'Olimpia.

Nella prossima partita, lunedì 23 marzo alle 20:00, con Pistoia al PalaSgr, i clementini proveranno a tornare, tutti insieme, alla vittoria.

Under 17 Eccellenza

Progresso Happy Bkt '07 - Angels/Rbr 87-67 (20-21, 38-37, 63-51)

Progresso Happy Bkt '07: Zarantonello 12, Cogorno 17, Thiaw 2, Zampiga, Di Iorio 3, Moschini 2, Esposito 5, Nonni 8, Malaguti 10, Pasi, Prunesti 4, Trimarchi 24. All.: Ansaloni, Mastellari, Landi.

Angels/Rbr: Trevisani 7, Ceccolini, Di Giacomo 3, Ugliola 2, Ruggeri 4, Pivetti, Bontempi 12, Tura 4, Angelilli 4, Luppino 17, Cucchi, Del Core 14. All.: Brugè, Gibertoni

I gialloblù dell'Under 17 Eccellenza escono sconfitti in casa dalla fortissima Progresso Happy Basket al termine di una partita che, comunque, li ha visti mantenere l'inerzia a favore per venti minuti.

Pronti via e l'impatto dei clementini è dirompente, subito sul +7 grazie ai canestri di Del Core e Luppino. La difesa è il vero tassello importante dello scacchiere giallo-blu, costringendo i padroni di casa a soli 10 punti nei primi 8 minuti. La risposta degli emiliani non tarda: grazie alla maggiore fisicità in ogni reparto, fanno la voce grossa a canestro approfittando dei troppi rimbalzi offensivi concessi dai romagnoli e riuscendo ad accorciare sul -1. Il ritorno in campo nel secondo periodo sorride ai gialloblù, che grazie all'ottima difesa e ai canestri di Trevisani si riportano sul +5 a metà quarto; la fine del secondo quarto è però un copia e incolla del precedente, con il Progresso che aumenta i contatti sotto le plance costringendo Santarcangelo a spendere dei falli per fermare il suo strabordante potere a rimbalzo; un canestro allo scadere di uno straordinario Nonni sancisce il +1 emiliano a metà partita.

Al ritorno dagli spogliatoi il Progresso Happy Basket cambia volto e mette in campo energia ed intensità diverse, con tanta fisicità e tanti contatti. I clementini si affidano alla mano morbida di Bontempi e alle incursioni di un ottimo Luppino per non far scappare gli emiliani, ma una situazione di falli non semplice da gestire e l'infortunio nel terzo periodo di Angelilli, spengono i tentativi di rientrare degli Angels. Nell'ultimo quarto i recuperi di Di Giacomo e le schiacciate di Del Core provano a dare carica al gruppo, ma la rimonta si infrange su un sonoro e fortunoso tre su tre degli emiliani, che sfruttano la tabella e segnano a fil di sirena. Sono gli ultimi canestri dei padroni di casa a spezzare le gambe di una Santarcangelo pronta però a tornare presto in campo: si gioca di nuovo in trasferta, contro la fortissima Fortitudo Bologna, domenica alle 18:30.