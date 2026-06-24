Basket, Giochi Piccoli Stati: San Marino ko al'esordio

I padroni di casa cdi Gibilterra s’impongono 70-61 sfruttando un vantaggio maturato nel primo quarto e poi mantenendolo intatto fino alla fine

Niente da fare in questa partita d’esordio agli Europei dei piccoli stati iniziati a Gibilterra. I padroni di casa s’impongono 70-61 sfruttando un vantaggio maturato nel primo quarto e poi mantenendolo intatto fino alla fine. San Marino gioca in maniera tenace, determinata, prova a riavvicinarsi e ad agganciare, ma l’ultimo spunto è di Gibilterra, forte di un Jamie McGrail da 26 punti. In casa biancazzurri sugli scudi un grande Pietro Ugolini, che ai 26 punti ha aggiunto 8 rimbalzi e 3 assist. Domani alle 17 San Marino sfiderà Andorra, ko con Malta (56-82) nell’altra partita di giornata.

LA CRONACA. Coach Rossini comincia affidando la regia al 18enne prospetto Federico San Martini, affiancato da Macina, Riccardi, Ugolini e Merlini. La tripla di Ugolini segna il primo vantaggio sammarinese sul 2-3, con la squadra che sulla scia vola su un tonificante 4-12 dopo tre minuti abbondanti di gioco. È un grande inizio, ma Gibilterra è squadra di valore e reagisce con McGrail, che con una serie di iniziative efficaci ribalta il match sul 21-14 del 10’.

I nostri non ci stanno, vogliono riavvicinarsi e lo fanno con Cadiman (23-21 al 13’), con la gara che di lì in avanti vivrà diversi minuti di equilibrio e buona difesa. Si segna poco, la nostra Nazionale rientra a -1 ma Gibilterra subito dopo ha un guizzo e vola anche a +10 prima di un paio di provvidenziali triple di Ugolini.

Dopo il 39-30 dell’intervallo, Gibilterra rientra cercando l’allungo decisivo. Sembra riuscirci con un immediato break di 9-0 per il 50-30 del 25’, ma San Marino ha orgoglio e riparte dalla tripla del classe 2009 Tura. Punto dopo punto, i nostri cercano di rendere meno ampio il passivo e a fine terzo il tabellone dice 58-47.

Non è finita, i ragazzi vogliono provarci ancora. La tripla di Dave Macina scrive -7 sul 60-53 e mancano ancora 6’22”. Ugolini segna in diversi modi e non vuole lasciare andare via la partita, nonostante Gibilterra ritrovi feeling col canestro. Proprio una tripla di Pietro permette alla Nazionale di entrare nell’ultimo minuto sul -8, ma poi non si segna più e McGrail la chiude col libero della staffa.

IL TABELLINO

GIBILTERRA – SAN MARINO 70-61

GIBILTERRA: McGrail 26 (5/12, 3/8), Garcia Tejon 11 (4/7, 1/1), Rodriguez 3 (0/1, 1/6), Yome 4 (1/3, 0/2), El Yettefti 10 (5/8), Culross 4 (2/7), Vinales 2 (1/1), A. Yeats 3 (0/1, 1/4), J. Felice, Dalmedo 5 (1/1, 1/1), Gomez 2 (1/1, 0/1), I. Yeats ne. All.: S. Felice.

SAN MARINO: San Martini 2 (1/2), Macina 9 (0/3, 3/8), Riccardi 7 (2/5, 1/6), Ugolini 26 (3/9, 6/11), Merlini 2 (1/2), Mularoni (0/1), Falcioni 2 (1/2), Borello, Cadiman 10 (4/7, 0/3), Tura 5 (1/2, 1/4), Biordi ne. All.: Rossini.

Parziali: 21-14, 39-30, 58-47.

NOTE: tiri liberi Gibilterra 9/25, San Marino 4/7. Rimbalzi Gibilterra 44 (El Yettefti 10), San Marino 42 (Ugolini 8). Assist Gibilterra 10 (McGrail 4). San Marino 13 (Macina 8).