Basket giovanile, a Rimini il Memorial Mario Fabbri dal 3 al 6 gennaio

Il torneo Under 14 maschile è riservato alle rappresentative regionali: in campo otto squadre

Nel 2025 sembrava un sogno che si era avverato, ma, in realtà, Rimini si propone come capitale del basket giovanile italiano anche nei primi giorni del 2026. Torna, dal 3 all’8 gennaio, la Rimini Basket Week e all’interno, precisamente dal 3 al 6, spazio per la quattordicesima edizione del “Memorial Mario Fabbri”, torneo Under 14 maschile riservato alle rappresentative regionali. In campo 8 squadre, con l’Emilia-Romagna che ne metterà in campo due a causa del forfait, nelle ultime ore, della Toscana. La formula è quella consolidata: due gironi da 4, semifinali incrociate e finali la mattina dell’Epifania. L’Emilia-Romagna Rossa (oppure 1, come suggerisce il calendario ufficiale dell’evento), sarà nel durissimo girone con Campania, Lazio e Lombardia, mentre la squadra Azzurra (o 2), sfiderà Friuli Venezia Giulia, Puglia e Veneto.

L’obiettivo? Migliorare l’edizione passata è impossibile, avendo, la nostra regione, vinto il torneo. Sarebbe clamoroso se entrambe le squadre si qualificassero per le semifinali 1°-4° posto e poi, chissà… L’ingresso a tutte le gare di questa Rimini Basket Week (ci sarà anche, per gli Under 13, il “Memorial Garattoni” e ovviamente la seconda parte della Next Gen Cup) sarà sempre gratuito.

EMILIA-ROMAGNA ROSSA UNDER 14 MASCHILE

ROSTER Bragaglia, Fascetti, Fiorenza, Van Vliet (Futurvirtus Bologna); Cancellieri, Tartari (Reggiana); Dragotto (Vis 2008 Ferrara); Galassi (International Imola); Patriarca (Pol. Cesenatico 2000); Ruggeri, Squadrani (Insegnare Basket Rimini); Ziliani (Piacenza Basket Club)

STAFF RTT: Davide D’Atri Allenatore: Marco Catrambone Assistenti: Andrea Mondini e Michelangelo Biondi Fisioterapista: Maria Pia Torri Preparatori fisici: Paola Iemmi e Elio Di Martino Dirigente Responsabile: Luciano Bertocchi CALENDARIO Venerdì 3/1 (17, palestra Carim, Rimini) ER Rossa-Campania; Sabato 4/1 (9, palestra Sforza, Rimini) ER Rossa-Lombardia; (16.30, palestra Sforza Rimini) ER Rossa-Lazio E

EMILIA-ROMAGNA AZZURRA UNDER 14 MASCHILE

Baldrati (Raggisolaris Academy Faenza); Berti (International Imola); Frignani (Vis 2008 Ferrara); Generali (Universal Modena); Guerra (Matilde Bondeno); Kistrui (S.G. Fortitudo Bologna); Rota, Superti (Reggiana); Secchiaroli, Treggia (Futurvirtus); Semprini (Insegnare Basket Rimini); Turroni (One Team Forlì)

STAFF RTT: Davide D’Atri Allenatore: Andrea Mondini Assistenti: Marco Catrambone e Michelangelo Biondi Fisioterapista: Maria Pia Torri Preparatori fisici: Paola Iemmi e Elio Di Martino Dirigente Responsabile: Gabriele Giacometti

CALENDARIO Venerdì 3/1 (15, palestra Carim, Rimini) ER Rossa-Veneto; Sabato 4/1 (11, palestra Sforza, Rimini) ER Rossa-Puglia; (18.30, palestra Sforza Rimini) ER Rossa-Friuli Venezia Giulia Per calendari e risultati dei vari tornei, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: https://tornei.insegnarebasket.it/index.asp?torneo=FABBRI