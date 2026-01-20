Basket giovanile, Angels/RBR U19: battuta l'Olimpia Milano (83-78)

Non riesce a festeggiare, invece, l'Under 17, sconfitta all'ultimo tiro dalla Pontevecchio Bologna (80-81)e dalla Bakery Piacenza

Il colpo della settimana, nelle giovanili d'Eccellenza Angels/Rbr, è firmato dall'Under 19 di coach Calzolari: i clementini rimontano dal -18 e, di fronte ad un palaSgr gremito, battono l'Olimpia Milano, reduce dal primo posto nel proprio girone di NextGen; protagonisti nella vittoria gialloblu Nicolò Ronci (29 punti) e Assane Sankare (23 punti e 22 rimbalzi).

Non riesce a festeggiare, invece, l'Under 17, sconfitta all'ultimo tiro dalla Pontevecchio Bologna nel recupero della prima giornata e poi superata dalla Bakery Young Piacenza.

Per l'Under 19, il prossimo incontro della seconda fase nazionale sarà lunedì 26 (ore 18:30) a Pistoia; gli Under 17 torneranno invece in campo due volte in tre giorni, il 29 e il 31 gennaio, prima in casa con Castenaso e poi sul campo della Fortitudo Academy.

Under 19 Eccellenza

Angels/Rbr – EA7 Emporio Armani Milano 83–78 (27–24, 41–53, 61–63)

Angels/Rbr: Ronci 29, Sankare 23, Ruggeri 12, Longo 8, Frisone 4, Almasi 3, Georgescu 2, Della Chiesa 2.

Buona la prima della seconda fase, in un pala SGR gremito, per i ragazzi dell’Under 19 Eccellenza. Primo quarto in grande equilibrio: Santarcangelo trova con continuità la via del canestro grazie alle penetrazioni al ferro e al vantaggio creato dai ribaltamenti offensivi, chiudendo avanti di misura.

Nel secondo periodo Milano schiaccia l’acceleratore, alzando ritmo e intensità con una pressione a tutto campo che mette in difficoltà i padroni di casa e consente agli ospiti di realizzare diversi canestri facili in contropiede aumentando il numero di possessi e scavando un solco importante. All’intervallo lungo il tabellone dice 41-53 per EA7 Emporio Armani Milano.

Al rientro dagli spogliatoi Milano parte ancora forte ed arriva fino al +18 costringendo coach Calzolari al timeout. Dal rientro in campo cambia l’inerzia: Santarcangelo alza il livello difensivo, scardina l’offensiva milanese e inizia una rimonta costruita su aggressività, recuperi e maggiore fluidità in attacco arrivando a fine terzo quarto sotto solo di 2 punti, 61-63.

Ultimo quarto giocato punto a punto. Santarcangelo è lucida nella gestione dei possessi e brava a costruire buoni tiri. Negli ultimi due minuti i gialloblù riescono a mettere la testa avanti di due possessi, strappando il primo successo della seconda fase davanti a una splendida cornice di pubblico che ha sostenuto i ragazzi dal primo all’ultimo secondo.

Under 17 Eccellenza

Angels/Rbr – Pontevecchio Bologna 80–81 (24–26, 35–41, 59–60)

Angels/Rbr: Luppino 27, Tura 21, Bontempi 9, Angelilli 6, Ugliola 6, Fascicolo 4, Ceccolini 3, Petcov 2, Pivetti 2.

Cadono sul finale i ragazzi della Under 17 Eccellenza, usciti sconfitti di un solo punto contro la Pontevecchio Bologna.

Pronti via e i clementini partono subito sprint, con un 5 punti firmati da un ispirato Luppino. La risposta emiliana però non tarda, e la tattica difesa di Bologna mette in seria difficoltà la compagine romagnola, che fatica a trovare canestri facili. Gli ospiti si vedono a condurre dopo i primi 10 minuti di gioco, 24-26.

La difesa degli Angels fatica contro gli ospiti, e la Pontevecchio avanza pericolosamente nel punteggio, toccando anche la doppia cifra di vantaggio. Le giocate di Luppino e Tura provano a ricucire la distanza, ma non basta a impattare il risultato, e si va negli spogliatoi sul 35-41 per Bologna.

Rischierate le idee, il secondo tempo è altamente piacevole per il fornito pubblico presente al Pala SGR. Gli attacchi rispondono colpo su colpo alle offensive avversarie, aprendo le danze ad un piacevole batti e ribatti.

Pronti via e Ugliola con due triple riporta in parità gli Angels. Sull'altro lato qualche errore di troppo, testimonianza di una giornata insolita in difesa per i nostri ragazzi, lascia la via aperta alle incursioni emiliane, che tornano pericolosamente avanti nel punteggio. Le buone giocate di Luppino sul finale di terzo periodo portano il risultato in sostanziale parità, 59-60.

Ultimo periodo al cardiopalma. La partita diventa un continuo botta e risposta: Tura fa la voce grossa sotto le plance, riuscendo a correggere in canestro i rimbalzi offensivi, mentre sull'altro lato del campo, l'offensiva emiliana rimane un rebus per i clementini. A rendere la partita più interessante ci pensa Bontempi che con una tripla a 1 minuto dalla fine, porta avanti di 1 i romagnoli. Dall'altra parte la risposta di Pontevecchio non tarda, ed è pesante, con una tripla che riporta gli emiliani sul +2 a 22 secondi. Time Out e Bontempi riporta i romagnoli sul +1 con la terza tripla di fila della serata.

La palla però è tonda e a 10'' dalla sirena Pontevecchio trova un sotto mano che li riporta avanti 80-81, sancendo la fine delle ostilità.

Bakery Basket Club PC Young - Angels/Rbr 74–67 (27–21, 42–32, 64–49)

Bakery Basket Club PC Young: Accorsi 18, Marroni 14, Milani P. 12, Milani R. 10, Bertolamei 5, Gragante 4, Mosconi 4, Turkes 4, Magnarosa 3, Pescatori 0, Gorchs 0, La Salvia 0.

Angels/Rbr: Tura 22, Angelilli 18, Trevisani 6, Luppino 6, Pivetti 5, Bontempi 5, Ugliola 3, Cucchi 2, Fascicolo 0, Petcov 0, Di Giacomo 0, Ndiaye 0.

Escono a testa alta i ragazzi dell’Under 17 Eccellenza, impegnati a Piacenza sul difficile campo della forte Bakery.

Partenza sprint dei padroni di casa, che colpiscono subito dalla lunga distanza con un 3/3 dall’arco. La risposta dei clementini non tarda ad arrivare: Angelilli prende per mano la squadra e riduce il gap, con il primo quarto che si chiude sul 27-21.

Nel secondo periodo il copione non cambia: i piacentini continuano a trovare con continuità il canestro da tre punti (ben 5 triple nei primi 20’, su 7 totali), mentre a tenere in partita gli Angels ci pensano Tura e un acciaccato Luppino. All’intervallo lungo il tabellone dice 42-32.

Al rientro dagli spogliatoi la gara resta sui binari tracciati, con la Bakery in fiducia al tiro. Trevisani e compagni provano a restare agganciati alla partita, ma il divario si allarga e al termine del terzo quarto il punteggio è 64-49.

Nell’ultimo periodo coach Brugè e Gibertoni provano il tutto per tutto, cambiando assetti difensivi e alzando l’intensità. La scelta paga: Piacenza inizia a faticare in attacco e gli Angels ne approfittano. Un quarto finale quasi perfetto dall’arco – con 4 triple di Angelilli e 3 triple di Tura – riporta i nostri ragazzi fino al -3 a un minuto dalla sirena. La stanchezza, complice la lunga trasferta e l’altissima intensità degli ultimi 10 minuti, non permette però di completare l’impresa.

Vince la Bakery 74-67, ma i nostri piccoli Angels escono dal campo con grande orgoglio.