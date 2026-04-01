Basket giovanile, Angels/RBR: Under 17 fa il colpo a Forlì

Battuto OneTeam Basket Forlì 76-79: sono i primi due punti del Trofeo Emilia Romagna

Tornano al successo le giovanili d'Eccellenza Angels/Rbr, e lo fanno con il team Under 17, unico impegnato nella settimana in virtù del riposo forzato per gli Under 19. I ragazzi di coach Brugè trovano i primi due punti del Trofeo Emilia Romagna e lo fanno nell'occasione ancora più speciale del derby con Forlì, battuta 76-79 sul parquet di Villa Romiti al termine di una partita combattuta per quaranta minuti.

I clementini torneranno in campo giovedì 9 aprile (ore 19:00) per la sfida casalinga con il Progresso Happy Basket; per gli Under 19, invece, appuntamento a lunedì 6 aprile (18:30) per la trasferta di Pistoia.

Under 17 Eccellenza

OneTeam Basket Forlì - Angels/Rbr 76-79

OneTeam Basket Forlì: Teodorani, Ravaioli 13, Fiorini 4, Paolin 12, Gallegati 3, Lopez 9, Minghini 4, Margherita 10, Clabacchi 9, Pilla 3, Biolchini 2, Girardi 7. All.: Gandolfi.

Angels/Rbr: Trevisani 8, Cucchi, Di Giacomo, Ugliola, Pivetti, Ndiaye, Bontempi 6, Tura 38, Angelilli 2, Luppino 21, Del Core 2, Fascicolo 2. All.: Brugè, Gibertoni.

PARZIALI: 19-18, 32-41, 61-59

Incredibile vittoria per i ragazzi dell'Under 17 Eccellenza, in un freddo Villa Romiti circondato dalla neve.

Pronti via e la partita è subito combattuta, con le due formazioni romagnole che si sfidano a viso aperto: per i clementini a salire in cattedra ci pensano i due senatori, Luppino e Tura. Nel secondo periodo la difesa degli Angels inizia a chiudere ogni spazio, mentre dalla parte opposta del campo Bontempi e Tura sono micidiali dall'arco, segnando 4 triple di fila, e portando così i nostri ragazzi sul +9 a metà partita.

Nel terzo quarto i forlivesi tornano prepotentemente sotto nel punteggio, toccando anche il pari; a respingere le avversità degli uomini di casa ci pensa uno stratosferico Tura, autore di una prestazione da 8 su 9 da tre punti. Nell'ultimo parziale le percentuali calano e la fisicità di Forlì inizia a farsi sentire: a mettere il mattoncino decisivo ci pensano due recuperi di capitan Trevisani e di Angelilli, oltre alla prestazione di un formidabile Luppino, autore dalla tripla che sancisce il +3 dei santarcangiolesi e chiude la partita.