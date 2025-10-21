Basket giovanile, Faenza amara per le squadre RBR

La squadra Under 19 cede al PalaCattani 84-81. Pesante sconfitta per la Under 17

Escono sconfitte le giovanili d’Eccellenza Angels/Rbr dal doppio confronto con la Raggisolaris Academy Faenza: l’Under 19 di coach Calzolari arriva a un possesso di distanza, ma cede 84-81 al PalaCattani, mentre a campi invertiti sono comunque i faentini a trovare una larga vittoria (46-85) sulla formazione Under 17 gialloblu.

Nel prossimo turno del campionato Under 19, i clementini ospiteranno (lunedì 27 alle 20:00) Jesi al PalaSGR, mentre l’Under 17 è attesa dalla sfida di Bologna contro la Virtus (palla a due sabato 25 alle 17:30).

Under 19 Eccellenza

Raggisolaris Academy - Angels/Rbr 84-81 (21-34, 41-48, 65-63)

Faenza: Aromando 24, Dellachiesa 17, Al Alosy 15, Camparevic 10, Gorgati 7, Grillini 4, Bianchi 4, Baccarini 2, Gaina 1, Battistini, Gentile. All. Pio

Angels/Rbr: Almasi 11, Sankare, Ronci 22, Longo 3, Tura, Amaroli 2, Facciorusso 6, Frisoni 19, Luppino, Della Chiesa 18. All. Calzolari

Buona prestazione dei gialloblù che nonostante le rotazioni corte esprimono un basket intenso e di livello per tutti i 40 minuti. Nel primo quarto Santarcangelo parte forte grazie ai contropiedi e a gli ottimi tiri costruiti che portano in vantaggio Frisoni e compagni di 14 punti. Nel secondo quarto i padroni di casa si rifanno sotto riuscendo a penetrare al ferro ed arrivare fino in fondo, sfruttando anche i falli dei gialloblu. Al rientro dalla pausa lunga Faenza ritorna in partita, permettendo così di giocare il finale punto a punto nel quale la formazione ospite non riesce a fare il canestro del pareggio e andare così al overtime.

Under 17 Eccellenza

Angels/Rbr - Raggisolaris Academy 46-85 (7-24, 26-38, 37-65)

Angels/Rbr: Trevisani 8, Ugliola 3, Ceccolini 3, Facciorusso 9, Valdinoci, Ndiaye, Bontempi 6, Tura 6, Angelilli 2, Del Core 2, Luppino 7, Fascicolo. All. Brugè

Faenza: Gaeta 6, Giorgio 5, Mouhamadou 35, Rustemaj 5, Liverani 2, Tampieri 9, Calboli, R. Capozzo 4, L.Capozzo 2, Dapporto 2, Tampieri 4, Baccarini 11. All. Nieddu

Brutta battuta di Arresto per i nostri ragazzi della U17 Eccellenza, che cadono in casa contro la forte Raggisolaris Academy Faenza. Sin dalla palla a due il divario si fa ampio, con il severo parziale di 14 a 0 per gli ospiti. I nostri Angels però non mollano e grazie ad una risposta d'orgoglio si portano anche sul -9 a metà secondo periodo. Si va negli spogliatoi sul -12, ma con l'inerzia tutta a favore dei nostri ragazzi gialloblù. Dal ritorno dagli spogliatoi però l'impatto fisico messo in campo da Faenza è troppo per i nostri clementini, che scappano nel punteggio.

