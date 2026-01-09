Altarimini

Basket giovanile femminile, Ren-Auto U17 ko con la capolista Faenza

Nelle prossime settimane, i recuperi/scontri diretti contro San Lazzaro e Peperoncino Libertas

A cura di Stefano Ferri Redazione
09 gennaio 2026 11:29
Basket giovanile femminile, Ren-Auto U17 ko con la capolista Faenza - Andrea Maghelli
Andrea Maghelli
Rimini
Sport
I RISULTATI DELLE GIOVANILI DELLA REN AUTO

Campionato Under 17 femminile Gold

Emilia Romagna 2025-2026 – Girone B

Quinta giornata – girone di ritorno

Ren Auto Rimini Happy Basket-Faenza Basket Project 49-91 (15-17, 31-54, 40-70)

REN AUTO: Intorcia (C) 3, Nuvoli 3, Belpani 4, Donati, Bakayoko 2, Renzi 15, Bonaga 2, Foschi, Cappelli, Bombardieri 18, Talacci 2, Antonini. All. Maghelli, Sansone.

FAENZA: Milanovic 7, Ceroni 21, Casta 6, Montuschi 5, Zoli 15, Valtancoli 6, Fini 7, Dall’Alpi, Baccarini 18, Guerrini NE, Ricci 4, Vitali.

Arbitri: Giulio Barbieri (San Marino), Daniele Consalvo (Rimini).

Non riesce l'impresa casalinga alla Ren Auto Under 17 nella prima uscita del 2026, dovendo cedere il passo alla capolista a punteggio pieno Faenza. Nelle prossime settimane, i recuperi/scontri diretti contro San Lazzaro e Peperoncino Libertas, con cui Rimini condivide momentaneamente la seconda piazza in classifica a quota 8 punti.

La formazione Under 17 tornerà in campo giovedì 15 gennaio alle ore 20:50 in trasferta contro B.S.L. San Lazzaro, recupero seconda giornata del girone di ritorno.

La formazione Under 19 tornerà in campo per la ripresa del campionato martedì 13 gennaio alle ore 17:40 presso la palestra Carim contro B.S.L. San Lazzaro, terza giornata del girone di ritorno.

