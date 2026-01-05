Basket giovanile, Memorial Fabbri: Emilia Romagna in finale per il terzo posto

Battuta largamente dalla Lombardia, martedì affronta alla palestra Carin alle ore 9 Veneto o Lazio

Lunedì amaro per le selezioni emilia Romagna impegnate al “14° Memorial Mario Fabbri”, manifestazione riservata agli Under 14 e che terminerà a Rimini nel giorno dell’Epifania. Se per l’Emilia-Romagna Rosso non ci sono rimpianti perché la Lombardia ha condotto nettamente dall’inizio alla fine, c’è un po’ di rammarico per il team Azzurro che ha ceduto in volata al Friuli Venezia Giulia.

Di conseguenza, martedì 6, alle ore 9, alla palestra Carim, Emilia-Romagna Rosso sfiderà Veneto o Lazio per il terzo e quarto posto, mentre il team Azzurro (stessa ora, palestra Rodari), s’incrocerà con Campania o Puglia per la settima ed ottava posizione.

SEMIFINALE 1°-4°

LOMBARDIA - EMILIA ROMAGNA ROSSO 75 - 53 (25-8; 43-26; 55-40)

Lombardia: Chiapparini 13, Montanari 1, Croce 17, Stellari, Galimberti 15, Santonastasi 2, Capobianco, Siega 2, Bianchetti 2, Conti 19, Pagnoncelli 4, Leoni. All. Semoventa.

Emilia-Romagna Rosso: Cancellieri (Reggiana), Bragaglia (Futurvirtus) 9, Galassi (International Imola) 10, Patriarca (Pol. Cesenatico 2000) 3, Fiorenza (Futurvirtus), Ziliani (Piacenza Basket Club), Fascetti (Futurvirtus Bologna) 17, Van Vliet (Futurvirtus) 2, Tartari (Reggiana) 6, Dragotto (Vis 2008 Ferrara) 2, Squadrani (Insegnare Basket Rimini), Ruggeri (Insegnare Basket Rimini) 4. All. Catrambone.

Sarà finale 3°-4° per l’Emilia-Romagna Rosso. Un primo quarto a senso unico ha, purtroppo, deciso la semifinale del “Flaminio”. Troppo pronta la Lombardia che ha meritato il successo, mentre per i padroni di casa l’obiettivo è ora resettare tutto e puntare al gradino più basso del podio. L’inizio era stato decisamente shock: il play Galimberti era un enigma per la difesa di casa e dopo tre minuti il punteggio era già di 10-2. L’EmiliaRomagna non riusciva a reagire alla verve dei biancoverdi (bene Croce) e si trovava a -19 (23-4) al 9’. Il trend proseguiva per quasi tutta la seconda frazione con la Lombardia più volte a +21 (34-13 e 40-19), poi, un bello sprazzo del team Rosso (40-26 con Fascetti e Galassi in evidenza), ma Chiapparini, dalla lunga distanza, chiudeva il tempo, confermando il +17 del primo periodo.

Ad inizio terzo periodo c’era una reazione (45-32 al 22’), ma lo sbandamento ospite durava veramente un minuto e poi si tornava ad un rassicurante e costante +15/+17 (49-34; 55-38). Nell’ultimo quarto i biancorossi ci riprovavano (61-48 al 34’), ma le energie si esaurivano e la Lombardia chiudeva la sfida senza alcun assillo conquistando la finalissima.

SEMIFINALE 5°-8°

EMILIA ROMAGNA AZZURRO – FRIULI VENEZIA GIULIA 74 - 79 (24-18; 43-37; 60-55)

Emilia-Romagna Azzurro: Frignani (Vis 2008 Ferrara) 20, Berti (International Imola) 6, Treggia (Futurvirtus) 17, Baldrati (Raggisolaris Academy Faenza) 4, Turroni (One Team Forlì) 8, Rota (Reggiana) 11, Semprini (Insegnare Basket Rimini), Superti (Reggiana) 6, Guerra (Matilde Bondeno), Kistrui (S.G. Fortitudo Bologna) 2, Generali (Universal Modena) ne. All. Mondini.

Friuli Venezia Giulia: Baici 7, Brunetti 3, Oneahime 2, Gusparo, Quai, Micalich 11, Tollini 2, Severino 6, Barel 16, Braida 3, Faelli 25, Stanojevic 4. All. Guidi.

Oltre trenta minuti in vantaggio, ma non è stato sufficiente all’EmiliaRomagna Azzurro per vincere. Senza Secchiaroli e con Generali in panchina per onor