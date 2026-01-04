Basket giovanile, Memorial Fabbri: Emilia Romagna vincente

Colpaccio per i ragazzi di Insegnare Basket Rimini nella prima partita del Memorial Garattoni (59-61) contro la forte PGC Cantù

E' comiinciata oggi, sabato 3 gennaio, la Rimini Basket Week, kermesse che trasforma Rimini e Santarcangelo di Romagna nelle Capitali del basket giovanile italiano.

Sui parquet romagnoli hanno preso il via nel pomeriggio il 14° Memorial Mario Fabbri - riservato alle selezioni regionali della categoria Under 14 maschile - ed il 21° Memorial Cristina Garattoni - a cui partecipano i Club della categoria Under 13 maschile.

Dai campi

Parte all’insegna dell’equilibrio il Memorial Fabbri, con tutte le partite che si risolvono in singola cifra di differenza. Nel girone A è l’Emilia Romagna Azzurro a festeggiare, grazie al 68-60 sulla Campania: accoppiati ai “padroni di casa” i ragazzi della Lombardia, che apre con una vittoria sul Lazio per 76-68 e porta a casa i primi due punti. Nel girone B successi per il Veneto, che batte l’Emilia Romagna Rosso 76-67, e per la Puglia, vittoriosa 65-62 sul Friuli Venezia Giulia.

Si apre con risultati netti e prime indicazioni chiare il Memorial Garattoni. Nel girone A partono forte ASD Vanoli Young e Valtur New Basket Brindisi: i lombardi superano Forlì 85-79 al termine di una gara combattuta, mentre Brindisi non lascia scampo a Trieste imponendosi con un eloquente 86-20. Nel girone B esordio convincente per la Stamura Ancona, che domina la Sancat Firenze 88-39, mentre l’Urania Milano deve sudare fino alla fine per avere la meglio sulla Raggisolaris Faenza, battuta 66-61.

Nel girone C è la UBL Firenze a partire con il piede giusto grazie al successo 68-54 su Spinea, mentre Insegnare Basket Rimini si regala una vittoria di misura ma di grande valore sul parquet del Flaminio, superando la PGC Cantù 61-59. Infine, nel girone D, debutti senza incertezze per l’Accademia Basket Altomilanese, che travolge Casapulla 102-48, e per i Bees Pesaro, largamente vittoriosi (79-44) sulla Fulgor Fidenza.

La Romagna sul parquet

Arrivano una vittoria e una sconfitta per le selezioni regionali dell’Emilia-Romagna nel Memorial Mario Fabbri. Il gruppo Azzurro, infatti, ha sconfitto la Campania (68-60) grazie al parziale decisivo dell'ultimo quarto (22-16); per la selezione E-R Rosso, invece, non basta un quarto periodo da 27-21: il 67-76 finale premia i pari età del Veneto.

Colpaccio per i ragazzi di Insegnare Basket Rimini nella prima partita del Memorial Garattoni: i Warriors hanno vinto (59-61) contro la forte PGC Cantù.

A livello individuale, da segnalare la presenza di tre giovani riminesi nelle selezioni regionali: nella squadra Azzurra hanno giocato Elia Ruggeri (autore di 7 punti) e Samuele Squadrani, mentre per i Rossi è sceso in campo Pierluca Semprini (6 punti).

I tabellini

Emilia Romagna Azzurro: Frignani (Vis 2008 Ferrara) 11, Secchiaroli (Futurvirtus) 8, Berti (International Imola) 2, Treggia (Futurvirtus) 17, Baldrati (Raggisolaris Academy Faenza) 4, Turroni (One Team Forlì) 2, Rota (Reggiana) 6, Semprini (Insegnare Basket Rimini) 5, Superti (Reggiana) 2, Guerra (Matilde Bondeno), Kistrui (S.G. Fortitudo Bologna), Generali (Universal Modena) 9. All. Mondini.

Emilia-Romagna Rosso: Cancellieri (Reggiana) 2, Fiorenza (Futurvirtus) 2, Galassi (International Imola) 9, Ziliani (Piacenza Basket Club) 2, Patriarca (Pol. Cesenatico 2000) 2, Van Vliet (Futurvirtus) 5, Bragaglia (Futurvirtus) 9, Dragotto (Vis 2008 Ferrara) 5, Fascetti (Futurvirtus Bologna) 22, Tartari (Reggiana) 2, Squadrani (Insegnare Basket Rimini), Ruggeri (Insegnare Basket Rimini) 7. All. Catrambone.

I risultati

Risultati e classifiche, aggiornate in tempo reale, sono disponibili sul sito del torneo: https://tornei.insegnarebasket.it/

Il programma di domani

Anche domani, scenderanno in campo rappresentative e club dei Memorial Fabbri e Garattoni: sono infatti previste per entrambi i tornei le partite conclusive della fase a gironi, che formeranno poi gli accoppiamenti delle semifinali.