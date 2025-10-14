Basket giovanile, RBR: bene la Under 17. Under 19 travolta

Primo sorriso per la squadra di coach Brugè. Nella sconfitta per la formazione maggiore in casa della Vuelle Pesaro (83-47)

È di una vittoria e una sconfitta il bilancio del lungo weekend delle giovanili d’Eccellenza Angels/Rbr: se per gli Under 17 arriva infatti il primo sorriso stagionale (70-52 casalingo su Ravenna), la gioia è invece rimandata per gli Under 19, sconfitti a Pesaro (83-47) dalla VL.

Nel prossimo turno, entrambe le formazioni affronteranno i pari età della Raggisolaris Academy Faenza: gli Under 17 saranno di scena al PalaSGR domenica 19 alle 11:15, mentre gli Under 19 giocheranno lunedì 20 alle 20:30 in trasferta.

Under 19 Eccellenza

Victoria Libertas Pesaro - Angels/Rbr 83-47 (26-17, 46-27, 63-35)

Pesaro: Merli, Patrignani 9, Grasso 9, Leonardi 6, Del Prete 10, Selvatici 3, Cornis 9, Pagnini 8, Francis 8, Pegoli 11, Sakine 4, Michelazzo 6. All. Luminati

Angels/Rbr: Almasi 4, Sankare n.e., Ronci 12, Bracci 5, Longo 1, Tura, Amaroli, Facciorusso 4, Frisoni 11, Luppino 3, Della Chiesa 7. Alll. Calzolari

Partita difficile per i gialloblù che lottano e rimangono in partita per i primi 10' minuti. Pesaro brava a sfruttare gli errori e la stanchezza dei biancorossi.

Primo quarto la buona difesa e le conclusioni da sotto permettono ai gialloblu di rimanere in partita. Dal secondo quarto emergono le prime difficoltà gli ospiti faticano a segnare. Pesaro sfrutta i rimbalzi per correre in contropiede e in transizione allungando prima sul +20 e poi sul +30. Ora c’è da rimboccarsi le maniche e lavorare ancora.

Under 17 Eccellenza

Angels/Rbr - Junior Basket Ravenna 70-52 (17-17, 39-23, 54-36)

Angels/Rbr: Trevisani, Ugliola 2, Petcov 1, Facciorusso 12, Pivetti, Angelilli, Bontempi 3, Tura 27, Di Giacomo, Luppino 17, Del Core, Fascicolo 8. All. Brugè

Ravenna: Messina 3, Lanigra 7, Muscillo 8, Minghetti 2, Giacomelli 16, Monthe 3, Fronzoni 4, Cavallari 9, Giagnorio, Zanzi. All. Ravaioli

Grande vittoria per i nostri ragazzi dell’Under 17 Eccellenza che si riscattano nel migliore dei modi, dalla trasferta di Bologna. La partita regala subito grande spettacolo, con Ravenna precisa dai 3 pt, mentre i clementini riescono a racimolare punti correndo bene in contropiede, grazie ad un ottimo Fascicolo. Nel secondo periodo arriva la svolta: i ragazzi gialloblù aumentano l'attenzione difensiva, ostacolando con maggiore efficacia la serata positiva al tiro degli ospiti. Facciorusso e Luppino riescono a trovare la via del canestro con costanza, portano all'intervallo lungo su un +16.

Dal ritorno dagli spogliatoi Ravenna mischia le carte in tavola, cambiando ripetutamente adeguamento difensivo, ma i nostri Angels, guidati da un Tura, autore di un prestazione balistica veramente notevole portano a casa il foglio rosa. Molti sono i miglioramenti visti in campo, rispetto alla prima di campionato, ma la strada è ancora molto lunga, e i nostri ragazzi sono già pronti a tornare in campo.