Basket giovanile, RBR: esordio amaro per Under 17 e Under 19

Sconfitte contro San Lazzaro in trasferta e One Team Forlì in casa

Inizio intenso e amaro per le formazioni giovanili d'Eccellenza Angels/Rbr che escono dal primo weekend di gara con zero punti guadagnati con San Lazzaro (78-48 per gli avversari in Under 17) e Forlì (79-84 in Under 19), ma tanti buoni spunti che lasciano ben sperare i giovani romagnoli per il lungo campionato che li aspetta a partire dai prossimi impegni: l’Under 17 sarà impegnata in casa sabato 11, alle ore 18:00, con la Junior Ravenna, mentre i ragazzi dell’Under 19 di coach Calzolari saranno ospiti della VL Pesaro lunedì 13 alle ore 20:45.

Under 19 Eccellenza

Angels/Rbr – One Team Forlì 79-84 (26-21, 44-44, 62-59)

Angels/Rbr: Almasi 16, Ronci 16, Sankare 19, Della Chiesa 8, Amaroli, Frisoni 5, Pennisi, Facciorusso 12, Longo 3, Bracci, Lupino, Tura n.e. All. Calzolari – Ass. Mari, Miriello

One Team Forlì: Roncaglia 8; Cappabianca; Ercolani 15; Casali 13; Giudici; Berluti 14; Bassi 7; Pedrotti 2; Dicorato-Romano 15; Rusticali; Gardini 8; Salawu 2.

La prima di campionato è di Forlì, che espugna il PalaSGR al termine di una gara combattuta. Nel primo quarto i gialloblù partono forte, aumentando l’intensità su entrambi i lati del campo e costringendo gli avversari a problemi di falli già nei primi minuti. Nel secondo periodo Forlì risponde con fisicità e precisione dalla lunetta, chiudendo in parità all’intervallo. Santarcangelo rientra in campo con grinta e lucidità, limitando i falli e trovando buone soluzioni offensive che valgono il +3 a fine terzo quarto.

Nell’ultimo periodo però la stanchezza si fa sentire e Forlì riesce a sfruttare qualche errore difensivo dei padroni di casa, ribaltando il risultato e conquistando la vittoria.

Under 17 Eccellenza

Basket San Lazzaro – Angels/Rbr 78-48 (17-10, 37-14, 53-34)

Angels/Rbr: Angelilli 2, Ugliola, Valdinoci, Facciorusso 10, Pivetti, Trevisani 4, Bontempi, Di Giacomo 2, Tura 14, Luppino 12, Ceccolini, Fascicolo 4. All. Brugè – Ass. Gibertoni

Basket San Lazzaro: Rosales 15; Cortijo 7; Guizzardi 6; Zaffarani 21; Betti 4; Midulla 9; De Vito 2; Giuliano 4; Sereni; Bertocchi 6; Negrini 4; Lacchei.

Trasferta impegnativa per i nostri Angels U17 Eccellenza, che lottano con orgoglio sul parquet di San Lazzaro. L’inizio è incoraggiante: Facciorusso, nuovo innesto gialloblù, guida le transizioni offensive portando i suoi sul +5. I bolognesi reagiscono aumentando la pressione difensiva e costringendo i romagnoli a diverse palle perse, prendendo così il largo a metà gara. Nel secondo tempo i clementini rientrano in campo con energia: Luppino e Tura trascinano la squadra fino al -11, mostrando buone trame di gioco e una difesa più solida. Nel finale però San Lazzaro impone nuovamente il proprio ritmo e chiude la partita sul +30. Una gara che lascia segnali positivi e tanta voglia di riscatto in vista del debutto casalingo.