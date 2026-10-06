Basket giovanile, RBR: hurrà Under 19. Under 17 ko al debutto

Successo in casa della Stamura Ancona (81-82) con protagonista Ruggeri. La squadra di Brugè cade a Fidenza

Si è concluso nella giornata di ieri il primo “weekend lungo” con entrambe le formazioni giovanili d’Eccellenza Angels/Rbr coinvolte sul parquet, seppur con risultati diversi.

Successo di spessore dell’Under 19 che sbanca il PalaRossini, casa della Stamura Ancona, con il punteggio di 81-82; protagonista assoluto della seconda vittoria consecutiva dei clementini è Ruggeri, autore di una clamorosa doppia-doppia da 35 punti (10/20 da due, 1/3 da tre, 12/13 ai liberi) e 13 rimbalzi, ai quali aggiunge 6 assist e 5 recuperi.

Debutto amaro, invece, per l’Under 17, sconfitta 102-90 in casa della Pall2014 Fulgor Fidenza. U17 che, sabato 10 ottobre alle 18, ospiterà al PalaSGR la Raggisolaris Academy Faenza, mentre l’Under 19 è attesa a un altro turno in trasferta, lunedì 12 ottobre alle 20:30, stavolta in casa della Victoria Libertas Pesaro.



Under 19 Eccellenza



CAB Stamura Ancona-Angels/Rbr 81-82 (20-16; 46-29; 64-46; 74-74)

CAB Stamura Ancona: Sesti 9, Regini 0, Bettinelli 13, Pesaresi 15, Miranda Bosio 1, Pasqualini 0, Petreni N.E., Virelles N.E, Agbegninou 17, Roccheggiani N.E, Pedrotti 18, Calzetti 8. All.: Petitto.

Angels/Rbr: Almasi 11, Trevisani 0, Tassani 6, Angelelli 0, Ugliola 0, Ruggeri 35, Bontempi N.E, Tura 0, Pennisi 11, Frisoni 6, Ricci 6, Della Chiesa 7. All.: Tassinari.



Angels/RBR conquista una vittoria in rimonta sul campo del CAB Stamura Ancona, imponendosi 82–81 dopo un tempo supplementare. I ragazzi di coach Tassinari recuperano uno svantaggio di 17 punti nel quarto periodo e completano il successo con una decisiva difesa sull’ultimo possesso dei padroni di casa. L’avvio è equilibrato: entrambe le squadre corrono e costruiscono buone conclusioni. Nel secondo quarto Ancona prende il controllo dei rimbalzi e sfrutta i secondi possessi per allungare, mettendo in difficoltà i gialloblù.

Santarcangelo prova a riavvicinarsi nel terzo periodo, ma la formazione allenata da Gian Marco Petitto mantiene un margine in doppia cifra. La svolta arriva nell’ultimo quarto: gli Angels risalgono dal −17 fino alla parità e hanno anche il possesso per vincere nei tempi regolamentari. Il tiro non entra e la partita prosegue al supplementare. Nell’overtime i gialloblù costruiscono un piccolo vantaggio grazie ai tiri liberi e alle triple. Ancona ha l’ultima occasione, ma Santarcangelo tiene in difesa e conquista il rimbalzo che chiude la gara sull’82–81. Mattia Ruggeri guida i marcatori degli Angels con 35 punti e un 12/13 dalla lunetta. In doppia cifra anche Peyman Almasi e Gabriele Pennisi, entrambi a quota 11.



Under 17 Eccellenza

Pall2014 Fulgor Fidenza-Angels/Rbr 102-90 (21-20; 47-43; 73-60)



Pall2014 Fulgor Fidenza: Marconi, Kotlar, Lena 8, Baccosi 20, Tomasi 14, Marmiroli 13, Viappiani 5, Mattei 3, Rizzato 2, Muleba 29, Kamissoko 8. All.: Marallo



Angels/Rbr: Valdinoci, Crescenzio 2, Giovannini 8, Pivetti 12, Turchi 2, Bontempi 30, Del Core 13, Balducci 1, Luppino 12, Angelilli 4, Petkov 6, Vergine. All.: Brugé, Gentili



Si apre con una sconfitta in trasferta il campionato dell’Under 17 Eccellenza di Basket Santarcangelo. La squadra di coach Brugé perde 102–90 sul campo di un’ottima Fidenza, capace di sfruttare il vantaggio fisico e la superiorità a rimbalzo per costruire l’allungo decisivo nel terzo periodo. I gialloblu partono bene e rispondono colpo su colpo ai padroni di casa. La pressione difensiva produce risultati e permette a Santarcangelo di condurre in alcuni tratti del primo tempo. Fidenza trova però diversi canestri in transizione e arriva all’intervallo in vantaggio, dopo due quarti sostanzialmente equilibrati.

Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa fanno valere centimetri e fisicità, piazzando un parziale di 17–5 che indirizza la partita. Il divario a rimbalzo, con 20 recuperi in più per Fidenza, pesa sull’andamento della gara: Santarcangelo chiude il terzo quarto sotto 73–60. Nell’ultimo periodo i gialloblu provano a riavvicinarsi, con Bontempi protagonista e miglior realizzatore della squadra a quota 30 punti. Il tentativo, però, non basta a completare la rimonta e Fidenza chiude sul 102–90. Il prossimo impegno sarà contro Faenza, domenica 11 ottobre alle ore 10:30.

