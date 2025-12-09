Basket giovanile, RBR: la Under 17 chiude il girone al quinto posto

Bilancio di tre successi e sette sconfitte. La Under 19 martedì 16 di scena in casa della Stamura Ancona alle ore 20

Weekend particolare per le giovanili d’Eccellenza Angels/Rbr che sono scese in campo solamente con la formazione Under 17, sconfitta con il punteggio di 84-66 dai padroni di casa del Progresso Happy Basket Castel Maggiore: con questo risultato l’U17 chiude la prima fase del campionato al quinto posto del girone C con tre successi e sette sconfitte, preparandosi così alla seconda fase che la vedrà avversaria della quarta classificata del gruppo B e la sesta del gruppo A.

Chi invece concluderà la propria prima fase nel prossimo turno è l’Under 19 di coach Calzolari che, con cinque squadre su sei a pari merito a quota 10 punti, dovrà tentare lo strappo decisivo in casa del fanalino di coda Stamura Ancona (martedì 16 dicembre alle 20).

Under 17 Eccellenza

Progresso Happy Basket Castel Maggiore – Angels/Rbr 84-66 (17-18; 37-35; 61-45)

Progresso Happy Basket: Esposito 18, Trimarco 14, Cogorno 13, Zarantonello 12, Nonni 8, Pasi 6, Prunesti 5, Malaguti 5, Di Iorio 3, Stivanello. All. Ansaloni

Angels/Rbr: Tura 20, Trevisani 14, Bontempi 10, Luppi 6, Angelilli 5, Petcov 4, Del Core 4, Di Giacomo 2, Pivetti 1, Ruggeri, Ceccolini, Valdinoci. All. Brugé, Gibertoni

Ultima partita della prima fase per i nostri ragazzi dell’under17 Eccellenza, ospiti della forte Happy Basket Progresso. Partita dal pronostico molto insidioso, con gli ospiti che arrivano vogliosi di far bene per consolidare il momento positivo, mentre i padroni di casa si giocano un posto importante fra le prime tre posizioni. Pronti via e la fisicità dei ragazzi di casa fa la differenza, con i bolognesi che si portano subito avanti di 5 lunghezze.

Dopo qualche minuto si accendono i motori della compagine clementina, che aumentando l’intensità difensiva riesce a strappare un mini parziale, firmato Bontempi e Tura, chiudendo il quarto in vantaggio 17-18. Il secondo periodo è un continuo botta e risposta: Trevisani e Angelilli sono bravi a rubare palloni per spingere il contropiede, mentre gli emiliani riescono a superare con troppa facilità il pressing dei romagnoli, infilando nel finale un 6-0 di parziale che li porta avanti a metà partita, 37-35. Al ritorno dagli spogliatoi la Happy Progresso aumenta la fisicità in difesa e a rimbalzo offensivo, infliggendo un severo parziale di 24-10 e portandosi avanti nel punteggio.

Nell’ultimo periodo non tarda però la risposta dei nostri ragazzi dal cuore giallo-blu, che aggiustando qualcosina in difesa e buttandosi su ogni pallone, provano a ricucire lo svantaggio, portandosi pericolosamente vicini nel punteggio. La maggiore fisicità degli emiliani, soprattutto sotto canestro, è però la vera protagonista del match. Finisce 84-66 per Happy Progresso Bologna. Ora si torna a lavorare in palestra, pronti ad affrontare l’imminente seconda fase.