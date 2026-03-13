Basket giovanile RBR/Angels: doppio ko per Under 19 e Under 17

Al PalaSGR passano Basket Crocetta e Oneteam Forlì. I prossimi impegni

Settimana tutt’altro che perfetta per le giovanili d’Eccellenza Angels/Rbr, entrambe sconfitte tra le mura amiche del PalaSGR nei rispettivi scontri: l’Under 19 non riesce a vendicare la sconfitta della scorsa settimana con la capolista Don Bosco Crocetta e perde 74-101 al termine di un match sempre condotto dagli ospiti; inciampa in casa anche l’Under 17 che perde 57-68 con Forlì nonostante i 34 punti della coppia Luppino-Tura.

Nel prossimo turno di campionato l’Under 17 disputerà la seconda giornata del Trofeo Emilia-Romagna in quel di Castel Maggiore, casa del Progresso Happy Basket, lunedì 16 marzo alle ore 19:15, mentre appena un quarto d’ora dopo l’Under 19 di coach Calzolari inizierà il proprio match in casa della prestigiosa Olimpia Milano (lunedì 16 marzo alle 19:30); l’obiettivo è quello di tentare un altro sgambetto ai danni dei lombardi, come accaduto nel match d’andata vinto 83-78 dai clementini.

Under 19 Eccellenza

Angels/Rbr - Don Bosco Crocetta 74-101 (20-25, 40-50, 64-75)

Angels/Rbr: Almasi 8, Ronci 20, Pennisi 5, Ruggeri 8, Georgescu 13, Longo 5, Amaroli, Frisoni 4, Ricci 2, Della Chiesa 9. All. Calzolari.

Don Bosco Crocetta: Zelati 2, Hida 12, Lachello 12, Berrino 11, Minnucci 17, Ingrosso 3, Cellino 5, Rosso 2, Percoco 2, Cristobo 26, Okoro 9, Ravera. All. Maino.

Gara difficile per I ragazzi di coach Calzolari, che nonostante le difficoltà e le assenze mostrano un ottimo atteggiamento e un'ottima reazione alla sconfitta dell'andata.

Nel primo quarto la partita è combattuta: entrambe le squadre lottano in difesa e costruiscono buoni tiri. Il trend prosegue nel secondo periodo, con il punteggio che rispecchia perfettamente i 10' precedenti e porta le squadre negli spogliatoi con gli ospiti in vantaggio di 10 punti.

Al ritorno dagli spogliatoi, i torinesi sfruttano le difficoltà dei padroni di casa e l'espulsione di Ronci per aumentare le distanze; i gialloblù reagiscono, non mollano di un centimetro e mostrano carattere e voglia di combattere, tornando a -11 al termine del quarto. È nell'ultimo parziale che la Don Bosco scava il solco, ritrovando grandi percentuali dall'arco mentre cala la precisione dei clementini: la sirena finale dice 74-101 in favore degli ospiti, un divario che penalizza eccessivamente i padroni di casa, capaci comunque di lottare con tutte le loro forze.

Da segnalare in casa Angels/Rbr anche l'esordio di Lorenzo Ricci, rientrato dopo l'infortunio che lo aveva tenuto fuori da inizio stagione.

Nella prossima partita i gialloblù saranno ospiti dell'Olimpia Milano: palla a due lunedì 16 marzo alle 19:30.

Under 17 Eccellenza

Angels/Rbr - Oneteam Forlì 57-68 (15-23, 39-40, 50-51)

Angels/Rbr: Cucchi, Ndiaye, Petcov 2, Ugliola, Ruggeri, Pivetti 5, Bontempi, Tura 14, Angelilli 6, Luppino 20, Del Core 5, Fascicolo 5. All.: Brugè, Gibertoni.

Oneteam Forlì: Teodorani, Ravaioli 3, Fiorini, Cappabianca 16, Gallegati 4, Zannier 6, Minghini 5, Margherita 9, Rusticali 2, Clabacchi 13, Pilla 4, Biolchini 6. All.: Gandolfi

I nostri ragazzi dell'Under 17 Eccellenza iniziano la terza fase di campionato, il Trofeo Emilia-Romagna, con un bellissimo e avvincente derby contro la fortissima Oneteam Forlì in un Pala SGR ricco di giovani tifosi.

Partita subito molto avvincente con gli ospiti che si dimostrano una vera e propria corazzata, portandosi avanti grazie alle incursioni a tutto campo.

Nel secondo periodo i nostri Angels entrano in campo con uno spirito molto diverso: in difesa il ritmo aumenta, recuperando molti palloni e costringendo i forlivesi a ritmi forzati, esponendoli alla transizione micidiale dei clementini, che trovano in Luppino il leader offensivo. Il gioco aumenta notevolmente di intensità, e il bel gioco di squadra e collaborativo degli Angels permette a Del Core e Angelilli di realizzare 3 triple fondamentali, portando i padroni di casa sul -1 all'intervallo.

Il ritorno in campo è segnato dal grande equilibrio, dove è la difesa a fare la differenza. Forlì parte meglio, portandosi velocemente sul +3, ma la risposta del solito Tura, con 7 punti in fila, regala agli Angels il primo vantaggio del match. A fil di sirena gli ospiti trovano il punto del +1 a soli 10' dalla fine.

Ultimo quarto molto scoppiettante, dove gli Angels continuano a battagliare e a rispondere colpo su colpo, grazie all'ottimo lavoro di squadra da entrambi i lati del campo. Proprio a 3 minuti dalla fine, con il risultato in perfetto equilibrio, tre realizzazioni ospiti dalla linea pesante spezzano le gambe ai nostri ragazzi, che escono comunque a testa altissima da un derby assolutamente in equilibrio.

Prossimo match lunedì 16 marzo, dopo la Coppa Italia LNP, contro il Progresso Happy Basket.