Basket giovanile, RBR/Angels: due sconfitte ma con segnali positivi

L'Under 19 resta in partita fino alla fine sul campo di una Virtus Bologna tra le favorite per lo scudetto. La Under 17 ko in casa contro la leader Faenza

Arrivano segnali positivi dalle giovanili d'Eccellenza Angels/Rbr nonostante la settimana dei gialloblù porti in dote due sconfitte. L'Under 19 resta in partita (75-63 il finale) fino alla fine sul campo di una Virtus Bologna tra le favorite per lo scudetto, mentre per l'Under 17 è fatale (71-84 alla sirena) il quarto periodo dopo tre quarti giocati alla pari con Faenza nell'andata dei quarti di finale del Trofeo Emilia Romagna.

Il team di coach Calzolari chiuderà la seconda fase al PalaSgr lunedì 4 maggio (ore 20:00) con la Roseto Academy, mentre l'Under 17 cercherà di ribaltare la differenza canestri nella gara di ritorno, mercoledì 6 alle 20:30.

Under 19 Eccellenza

BCC Emilbanca Virtus Bologna - Angels/Rbr 75-63 (18-16, 35-28, 55-48)

BCC Emilbanca Virtus Bologna: Berlingeri 4, Palai 2, Spasovski, Vandini 8, Venturi 4, Accorsi 19, Baiocchi 11, Genasi 6, Lenci 7, Magagnoli, Trigari 10, Renzi 4. All.: Largo.

Angels/Rbr: Almasi 8, Ronci 26, Pennisi, Ruggeri 8, Georgescu 6, Longo 2, Amaroli, Frisoni 4, Luppino, Della Chiesa 9, Ricci. All.: Calzolari.

Malgrado il risultato, arriva un’altra buona prestazione per i gialloblù sul campo della prima della classe.

Il primo quarto mette in risalto le difese aggressive delle due squadre, che limitano efficacemente le principali bocche da fuoco avversarie, e si conclude con la Virtus avanti 18-16. Anche il secondo periodo è per lunghi tratti segnato dall’equilibrio: solo negli ultimi tre minuti i padroni di casa aumentano la pressione difensiva, costringendo i santarcangiolesi a palle perse che costano un parziale di 8-0 e lo svantaggio all’intervallo, 35-28.

Al rientro dagli spogliatoi Santarcangelo prova più volte a ricucire il gap, ma Bologna è brava a mantenere le distanze e si dimostra squadra solida, non permettendo mai agli Angels di mettere la testa avanti. Resta comunque una buona partita per i gialloblù, capaci di giocare alla pari con una squadra che sarà tra le favorite per la vittoria dello Scudetto di categoria, dopo aver già trionfato nella NextGen Cup.

Gli Angels/Rbr chiuderanno la seconda fase lunedì 4 maggio contro Roseto al PalaSgr, nell’ultimo incontro prima degli spareggi.

Under 17 Eccellenza

Angels/Rbr - Raggisolaris Academy Faenza 71-84 (17-17, 35-45, 56-62)

Angels/Rbr: Trevisani 10, Petcov, Ruggeri 3, Pivetti 1, Ndiaye, Bontempi 7, Tura 23, Angelilli 2, Luppino 14, Cucchi, Del Core 7, Fascicolo 4. All.: Brugè, Gibertoni.

Raggisolaris Academy Faenza: Gaeta 5, Giorgio 3, Sy 23, Rustemaj 12, Liverani 4, S. Tampieri 9, Calboli 11, Capozzo, Pinzari, Dapporto 2, A. Tampieri 8, Baccarini 7. All.: Nieddu.

Gli Angels/Rbr cedono in casa nella partita di andata dei quarti di finale del Trofeo Emilia Romagna contro la Raggisolaris Academy Faenza.

I gialloblù partono forti e concentrati, portandosi in vantaggio in avvio di gara grazie ad intensità difensiva e gioco corale che permettono loro di colmare il gap fisico. Nel secondo quarto, le percentuali da tre punti degli ospiti si alzano e questo, insieme a qualche palla persa degli Angels sul finale di periodo, consente a Faenza di andare all’intervallo lungo in vantaggio 35-45.

In apertura di secondo tempo gli Angels devono fare a meno di Luppino, costretto a lasciare la partita per via di un colpo subito al mento, ma i clementini trovano una grande reazione da parte di tutti i giocatori chiamati in causa, riuscendo ad impattare l’incontro a quota 64 ad inizio quarto quarto. La squadra ospite, però, mostra nella quarta frazione tutto il suo valore e, sfruttando la maggior fisicità, riesce a riprendersi il vantaggio dando nel finale la spallata per il break che sigilla il punteggio sul 71-84.

Resta l’ottima prestazione dei gialloblù, che ora saranno impegnati nel 18° Memorial Papini per poi scendere in campo mercoledì 6 maggio nella gara di ritorno, per provare a ribaltare la differenza canestri e approdare in semifinale.