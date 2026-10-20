Basket giovanile, RBR/Angels: hurrà Under 19, pesante ko per la Under 17

La squadra di coach Tassinari vince e convince al PalaSGR sul Basket Jesi Academy (84-75).

Terza giornata di fila contraddistinta da una vittoria e una sconfitta per le formazioni giovanili d'Eccellenza Angels/Rbr: stavolta a gioire è l'Under 19 di coach Tassinari, che vince e convince al PalaSGR prevalendo per 84-75 sul Basket Jesi Academy.

Scivolone, invece, per l'Under 17, che a Villa Romiti perde 101-52 contro il OneTeam Forlì. Forlivesi che, caso vuole, saranno il prossimo avversario dell'U19, attesa sempre sul campo di Villa Romiti, mercoledì 28 ottobre alle 18:30.

Nel prossimo turno di campionato i clementini dell'U17, invece, torneranno a giocare davanti al proprio pubblico ospitando, domenica 25 ottobre alle 15, la capolista a punteggio pieno Vis 2008 Ferrara.



Under 19 Eccellenza

Angels/Rbr-Basket Jesi Academy 84-75 (28-13; 49-31; 64-52)

Angels/Rbr: Almasi 6, Trevisani 0, Tassani 18, Luppino 0, Ugliola 0, Ruggeri 12, Longo 5, Tura 1, Pennisi 13, Frisoni 4, Ricci 15, Della Chiesa 10. All.: Tassinari

Basket Jesi Academy: Tamiozzo 12, Abroud 0, Grifoni 3, Buscarini 25, Loccioni 0, Falaschini 7, Spernanzoni 0, Maggioli 0, Salvati 8, Ballanti 4, Socci 5, Sourou 11. All.: Merani

Prosegue il buon momento dell’Under 19 Eccellenza della Dulca Santarcangelo, che davanti al proprio pubblico supera la Basket Jesi Academy con il punteggio di 84-75, al termine di una partita intensa e combattuta. I ragazzi di coach Davide Tassinari partono con grande determinazione, imponendo fin dalle prime battute il proprio ritmo. L’ottima organizzazione difensiva permette ai gialloblù di limitare gli ospiti a soli 13 punti nel primo quarto, mentre in attacco Santarcangelo sfrutta la maggiore fisicità per costruire buone soluzioni e prendere subito il largo. Il primo periodo si chiude sul 28-13.

Nel secondo quarto arriva la reazione della formazione jesina, che prova ad aumentare l’intensità per ridurre lo svantaggio. Gli Angels, però, rispondono con lucidità, trovando punti importanti nel gioco in post basso di Ricci, Della Chiesa e Pennisi, oltre alle penetrazioni di Ruggeri e Tassani. Santarcangelo mantiene così il controllo della gara e va all’intervallo lungo avanti 49-31. Al rientro dagli spogliatoi Jesi alza ulteriormente il livello di aggressività, mettendo in difficoltà l’attacco gialloblù e riuscendo progressivamente ad accorciare le distanze. Gli ospiti si aggiudicano il terzo periodo per 21-15, riaprendo la partita e portandosi sul 64-52 alla fine del quarto, senza però riuscire a mettere la testa avanti.

Nell’ultima frazione Jesi continua a spingere nel tentativo di completare la rimonta, ma Santarcangelo riesce a gestire il vantaggio costruito nei primi due quarti. Nonostante i 23 punti concessi agli ospiti nell’ultimo periodo, i gialloblù trovano le risposte necessarie in attacco e mantengono il controllo del risultato fino alla sirena finale. Finisce 84-75 per la Dulca Santarcangelo, che conquista un’altra importante vittoria nel campionato Under 19 Eccellenza. A livello individuale spiccano i 18 punti di Alberto Tassani, miglior realizzatore degli Angels, seguito dai 15 di Lorenzo Ricci, dai 13 di Gabriele Pennisi e dai 12 di Mattia Ruggeri. In doppia cifra anche Thomas Della Chiesa, autore di 10 punti.



Under 17 Eccellenza

OneTeam Forlì-Angels/Rbr 101-52 (24-11; 45-29; 78-40)

OneTeam Forlì: Nonni 14, Altini 13, Cappabianca 12, Gallegati 11, Cerminara 11, Acquarone 9, Paolin 8, Girardi 8, Montano 7, Bianco 5, Biolchini 3, Capurso. All.: Gandolfi

Angels/Rbr: Valdinoci 4, Angelilli 6, Crescenzio 3, Giovannini 4, Pivetti 2, Ndiaye 4, Bontempi 4, Petcov 5, Balducci 7, Luppino 13, Ceccarelli. All.: Brugé

Sconfitta esterna per l’Under 17 Eccellenza del Basket Santarcangelo, che cede 101-52 sul campo della OneTeam Basket Forlì, al termine di una gara in cui i padroni di casa fanno valere fin dalle prime battute la propria superiorità fisica. L’avvio è complicato per i ragazzi di coach Brugé, con Forlì che impone subito il proprio ritmo offensivo e sfrutta la maggiore presenza sotto canestro per conquistare secondi possessi e costruire occasioni favorevoli. Gli Angels faticano a trovare continuità in attacco e chiudono il primo periodo sotto 24-11.

Nel secondo quarto arriva una reazione dei gialloblù, che aumentano l’intensità e riescono a trovare soluzioni offensive più efficaci. Santarcangelo mostra segnali positivi, riuscendo a giocare con maggiore equilibriola e chiudendo la seconda frazione 21-18. Il divario resta comunque significativo, con le squadre che vanno all’intervallo lungo sul 45-29. Il rientro dagli spogliatoi si rivela decisivo. Forlì alza nuovamente il ritmo, mentre gli Angels faticano a ritrovare fluidità offensiva e concedono diversi canestri facili agli avversari. I padroni di casa ne approfittano per ampliare progressivamente il vantaggio, chiudendo il terzo periodo sul 78-40. Nell’ultima frazione Santarcangelo prova a reagire, ma Forlì continua a controllare la partita, gestendo il margine accumulato fino al definitivo 101-52.

Una serata difficile per la formazione gialloblù, chiamata ora a lavorare sugli aspetti emersi durante la gara e a ritrovare maggiore continuità su entrambi i lati del campo. L’occasione per reagire arriverà già domenica 25 ottobre alle ore 15:00, quando gli Angels torneranno in campo davanti al proprio pubblico per affrontare Ferrara.