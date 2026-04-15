Basket giovanile, RBR/Angels: l'Under 19 ko contro l'Umana (87-78)

La Under 17 tornerà in campo per l'ultima partita della terza fase sabato 18 aprile alle 20, ospitando la Fortitudo 103 Academy Bologna

Non riesce il colpaccio alle giovanili d'Eccellenza Angels/Rbr, impegnate con la sola Under 19 sul prestigioso parquet del Palasport Taliercio: ai ragazzi di coach Calzolari non basta una prestazione gagliarda in terra veneta per avere la meglio sulla Umana Reyer Venezia, vincente 87-78 dopo quaranta minuti di partita vera.

Per i clementini il prossimo impegno sarà al PalaSgr, lunedì 20 aprile (ore 20:00) con la Conforama Italia Varese Academy.

Ha invece osservato un turno di riposo la formazione Under 17, che tornerà in campo per l'ultima partita della terza fase sabato 18 aprile alle 20:00, ospitando la Fortitudo 103 Academy Bologna.

Under 19 Eccellenza

Umana Reyer Venezia - Angels/Rbr 87-78 (26-22, 50-42, 69-58)

Umana Reyer Venezia: Corato 17, Favaretto 20, Gasparoni 6, Pivetta, Eramo 17, Marini 3, Sarghini 10, Lojacono 3, Macrì 5, Brusaterra 6, Turconi. All.: Buffo.

Angels/Rbr: Almasi 14, Ronci 26, Ruggeri 6, Georgescu 8, Longo 6, Tura 3, Amaroli 4, Luppino 2, Della Chiesa 9, Bontempi. All.: Calzolari.

È una buona prestazione quella offerta dai gialloblù, che affrontano la partita sul campo di Venezia con il giusto atteggiamento e mostrando spirito di sacrificio.

Nel primo quarto le buone conclusioni in attacco permesse da un ottimo movimento di palla consentono ai clementini di rimanere in partita nonostante lo svantaggio fisico nei confronti degli avversari. La stessa dinamica si ripropone nel secondo periodo, con Venezia che fa valere la sua fisicità facendo la voce grossa a rimbalzo d'attacco e nelle conclusioni ravvicinate, e riuscendo così ad allungare fino al +8 dell'intervallo.

Al rientro della pausa lunga, però, i padroni di casa riescono ad imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti e, complici le numerose palle perse da parte degli Angels, toccano anche il +17. Il tentativo di rimonta gialloblù arriva nel quarto periodo: i clementini, guidati da uno scatenato Almasi, riescono a riportarsi a soli 4 punti di distanza, ma la zampata finale non riesce e la sirena finale decreta la vittoria di Venezia.

La prossima partita sarà lunedì 20 aprile (ore 20:00), al PalaSgr con Varese.