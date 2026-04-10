Basket giovanile, RBR/Angels: l'Under 19 Ko, sorride ancora l'U17

La squadra di Calzolari a Pistoia alla quinta sconfitta consecutiva, quella di Brugè al secondo hurrà di fila

Settimana con bilancio in parità tra vittorie e sconfitte per le giovanili d’Eccellenza Angels/Rbr: a Pasquetta l’Under 19 di coach Calzolari inciampa 91-81 in casa di Pistoia, trovando nel proprio uovo di Pasqua la spiacevole sorpresa della quinta sconfitta consecutiva. Può invece festeggiare l’Under 17 che vince il match casalingo con il Progresso Happy Basket per 77-76, trovando così il suo secondo successo nel Trofeo Emilia-Romagna.

Nel prossimo turno di campionato l’U19 farà visita alla Reyer Venezia (lunedì 13 aprile alle 19) mentre per l’U17 l’appuntamento è al PalaSGR, sabato 18 aprile alle 20, contro la Fortitudo103 Academy.

Under 19 Eccellenza

Pistoia Basket 2000 - Angels/Rbr 91-81 (21-16, 42-37, 70-49)

Pistoia Basket 2000: Flauto 14, Verdolini, Scardigli 14, Salani, Novori 19, Ciocca 2, Chiavacci 2, Mugnaini 15, Grieco 10, Mongelli 8, Chuchanov 7. All.: Biagini

Angels/Rbr: Almasi 11, Ronci 24, Pennisi, Ruggeri 14, Georgescu 5, Longo 6, Amaroli 6, Frisoni 8, Ricci 2, Della Chiesa 5. All. Calzolari

Buona partita da parte dell’Under 19 gialloblù. Il primo tempo è all’insegna dell’equilibrio, con i clementini capaci di costruire buoni tiri sfruttando la transizione offensiva ed un ottimo gioco di squadra. Al rientro dalla pausa lunga Santarcangelo paga i problemi di falli da parte di diversi giocatori: ne approfittano dunque i padroni di casa, che stringono le maglie in difesa e realizzano in lunetta chiudendo il terzo quarto avanti 70-48. Nel quarto periodo i gialloblù si ritrovano e, grazie alla pressione difensiva e ad una condivisione del pallone più efficace, recuperano arrivando fino al -6; nel finale, però, non riesce il sorpasso, e a vincere è Pistoia, 91-81. Gli Angels/Rbr torneranno in campo per la prossima partita lunedì 13 aprile alle 19, sfidando in trasferta l’Umana Reyer Venezia.

Under 17 Eccellenza

Basket Santarcangelo - Happy Basket Progresso Bologna 77-76 (22-22; 39-44; 59-60)

Angels/Rbr: Trevisani, Ceccolini, Ruggeri, Cucchi 3, Ndiaye, Pivetti 15, Bontempi 10, Del Core 9, Tura 17, Angelilli 5, Luppino 12, Fascicolo 6. All.: Brugè, Gibertoni

Progresso Happy Basket: Zarantonello 15, Cogorno 17, Di Iorio 2, Esposito 3, Riu, Thiaw, Nonni 9, Malaguti 4, Pasi 7, Prunesti 2, Stivanello 10, Trimarchi 7. All.: Ansaloni, Landi

Grande vittoria per i nostri ragazzi della U17 Eccellenza contro il Progresso Happy Basket. Pronti via e l'intensità è subito alta, con i clementini che si portano avanti grazie alle incursioni di Luppino e al potere fisico di Del Core. Qualche errore di troppo in difesa, però, concede canestri semplici ai bolognesi che impattano sul 22-22. Secondo periodo che vede Tura salire sugli scudi, con un’altra magistrale partita. Gli emiliani si dimostrano però squadra molto fisica e tattica e, a metà partita, il tabellone recita +5 per gli ospiti. Il ritorno dagli spogliatoi non è dei migliori per i nostri ragazzi, che subiscono subito un 6-0, andando pericolosamente sotto di 11. Se c'è una caratteristica che non manca ai nostri ragazzi è sicuramente la voglia di combattere fino all'ultimo, e la reazione è presto servita: Trevisani e Fascicolo stringono le maglie in difesa, recuperando palloni fondamentali, mentre Bontempi arma la mano dal perimetro.

Gap ridotto a -1 con gli ultimo 10min tutti da giocare. La partita nell'ultimo periodo è al cardiopalma: Bologna non molla e inizia a prendere fiducia dal perimetro. La risposta dei clementini prende il nome di Pivetti, che con un magistrale 4 su 4 da 3pt porta avanti i romagnoli. A far scendere i titoli di coda sulla partita ci pensa il duo Tura-Luppino, autori di una grande partita. Ora testa a sabato ore 20.00, quando al PalaSGR scenderanno in campo i ragazzi della Fortitudo Bologna.