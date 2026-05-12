Basket giovanile, RBR/Angels: per l'Under 19 niente finali nazionali

La squadra di coach Calzolari nello spareggio per l'accesso alle finali nazionali cede il passo ai padroni di casa dell'Urania Milano

Termina con una sconfitta la stagione dell'unica formazione delle giovanili d'Eccellenza Angels/Rbr impegnata nel weekend, ovvero l'Under 19 di coach Calzolari, che nello spareggio per l'accesso alle finali nazionali cede il passo ai padroni di casa dell'Urania Milano con il punteggio finale di 97-59.

Quest'ultima partita, però, non cancella quella che è stata comunque una grande stagione dei giovani clementini, capaci di ottenere un posto nella "Poule High" del campionato di U19 Eccellenza e di togliersi qualche soddisfazione contro alcune big a livello giovanile.

Il tabellino

Under 19 Eccellenza

Urania Basket Milano - Angels/Rbr 97-59

Urania Milano: Malattia 19, De Carlo 17, Lasagni 15, Calvio 10, Lanfranconi 9, El Sayed 8, Germani 7, Lomartire 4, Fossano 4, Valerio 2, Bracale 2, Papaleo. All. Bizzozzero

Angels/Rbr: Pennisi 28, Georgescu 15, Almasi 8, Bontempi 3, Longo 2, Luppino, Tura 3, Angelilli, Pivetti, Del Core. All. Brugè

PARZIALI 25-10, 44-21, 69-46)

Si chiude con una sconfitta il percorso dei gialloblu nel primo turno degli spareggi per l'accesso alle finali nazionali. Gli Angels, con i rinforzi del gruppo Under 17, lottano per tutti i 40 minuti di gara, ma la superiorità fisica degli avversari si sente soprattutto a rimbalzo dove Milano, grazie ai numerosi secondi possessi e ai contropiedi, costruisce già dalla prima frazione un discreto vantaggio.

Vantaggio che poi sarà mantenuto e ampliato nel corso della gara. Da segnalare una superlativa prova di Pennisi, che nonostante la sconfitta ha fatto vedere cose davvero interessanti, ma un bravo va a tutti i ragazzi per la crescita fatta durante l arco della stagione sportiva