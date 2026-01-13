Basket giovanile, RBR/Angels Under 17 regola Modena (70-60)

La squadra di Brugè di nuovo in campo al PalaSGR già giovedì 15 (ore 18:15) per il recupero della prima giornata contro la Pontevecchio Bologna

Tornano in campo dopo la pausa invernale le giovanili d’Eccellenza Angels/Rbr, e lo fanno subito nel modo giusto: l’Under 17 di coach Brugè supera Modena (70-60) nella terza giornata della Poule classificazione, al termine di una gara a lungo rincorsa. Il calendario però non concede riposo: i gialloblù torneranno infatti al Pala SGR già giovedì 15 (ore 18:15) per il recupero della prima giornata contro la Pontevecchio Bologna.

Qualche giorno di attesa in più, invece, per rivedere in campo l’Under 19: il primo, prestigioso impegno della seconda fase interregionale è in programma lunedì 19 (ore 18:30), quando i clementini ospiteranno l’Olimpia Milano.

Under 17 Eccellenza

Angels/Rbr – Modena Basket 70-60 (15-18, 28-33, 49-50)

Angels/Rbr: Trevisani 3, Petcov 2, Pivetti 2, Ugliola 3, Ruggeri 0, Mor Ndiaye 0, Bontempi 6, Tura 26, Angelilli 10, Luppino 12, Del Core 2, Fascicolo 4. All. Brugè.

Modena Basket: Ymeraj 2, Longobardi 2, Diaby 0, Franchini 2, Forlani 2, Cuoghi Costa 0, Marchi 5, Borzacca 0, Ayim Gyebi 0, Ottaviano 4, Borghi 0, Anselmo 0.

Inizia nel migliore dei modi il 2026 per i ragazzi dell’Under 17 Eccellenza, usciti vincitori dal match casalingo contro il Basket Modena, dopo una partita che li ha visti per buona parte sotto nel punteggio.

Pronti via ed è subito Modena a tirare le fila dell’incontro, portandosi sullo 0-4. Santarcangelo fatica a trovare la via del canestro, complice qualche errore di troppo al tiro, e sul finale di primo quarto è Modena a condurre 15-18.

Nel secondo periodo i clementini aumentano i giri del motore in difesa, recuperando diversi palloni grazie al duo Petov–Bontempi. Tura e Luppino sono bravi a bucare la difesa avversaria, ma non basta e si torna negli spogliatoi sul +2 Modena.

Il ritorno in campo è tutto targato gialloblù: Tura e Luppino si caricano la squadra sulle spalle, aiutati anche dal duo Angelilli–Bontempi che riesce a dare energia e ordine alla compagine. +10 a fine terzo quarto.

Finalmente la vera Santarcangelo esce allo scoperto negli ultimi 10 minuti: la palla inizia a girare sul perimetro e la difesa modenese non può fare nulla. Angelilli è determinante nel finale, recuperando 3 palloni negli ultimi possessi di gioco, sancendo il +10 romagnolo e la fine delle ostilità.

Ora gambe in spalla, perché giovedì si torna in campo al Pala SGR contro la Pontevecchio Bologna Basket. Palla a due ore 18:15.