Basket giovanile, RBR/Angels: Under 19 sconfitta a Varese

Non riesce il colpo esterno all'Under 19 d'Eccellenza Angels/Rbr: i ragazzi di coach Calzolari combattono possesso dopo possesso nel monday night lombardo ma devono arrendersi alla Conforama Italia Varese Academy (100-89) nonostante i 24 punti di Assane Sankare; inutili, ai fini del risultato, anche i 27 punti totali della coppia Ronci-Ruggeri e i 19 di un ispirato Lorenzo Frisoni.

Nel prossimo turno, i clementini saranno di scena al PalaSGR per un altro big match: gli Angels/Rbr ospiteranno infatti la BCC Emilbanca Virtus Bologna, palla a due alle 20:00 di lunedì 16 febbraio.

Ha invece riposato la formazione Under 17, che tornerà in campo il 15 febbraio a Bologna.

Under 19 Eccellenza

Conforama Italia Varese Academy – Angels/Rbr 100-89 (33-22, 60-46, 73-70)

Conforama Italia Varese Academy: Ghidini 7, Franceschet 9, Giacomelli 4, Ferazzi, Piccoli 11, Avvinti, Bosio 28, Virgilio 1, Ewanke 25, Aletti 3, Verona 12. All.: Gardini.

Angels/Rbr: Almasi 9, Sankare 24, Ronci 15, Pennisi, Bracci 2, Ruggeri 12, Georgescu 8, Longo, Tura, Amaroli, Frisoni 19. All.: Calzolari.

Ottima partenza dei ragazzi gialloblù, che aggrediscono subito la partita trovando il primo vantaggio sul 4-0: non tarda però ad arrivare la reazione di Varese, che prende le misure all’intensità del match e si porta in vantaggio dopo i primi 10' con un buon margine, 33-22.

Il secondo quarto continua sulla falsariga del primo, e i padroni di casa allungano grazie alla fisicità e alle ottime percentuali al tiro da tre punti, tornando negli spogliatoi sul 60-46.

La terza frazione, come sempre è accaduto in questa seconda fase, sorride a Santarcangelo: gli Angels partono col piglio giusto e, con un grande parziale, ritornano in carreggiata grazie alla maggior concentrazione difensiva (solo 13 punti concessi alla squadra di casa) e alla miglior circolazione di palla in attacco.

Nel quarto periodo Varese ritrova fluidità in attacco e torna a segnare con continuità dall’arco, riportandosi in doppia cifra di vantaggio: il match termina col punteggio di 100-89 in favore dei lombardi.

Prossima partita Lunedì 16 Febbraio, contro la Virtus Bologna al PalaSGR alle ore 20:00.