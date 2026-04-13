Basket giovanile, Ren-Auto: doppio stop per la Under 19
La squadra di Maghelli cede prima alla Carim contro Parma e poi nella lunga trasferta di Castelfranco Emilia
Campionato Under 19 femminile 2025-2026
Fase Titolo – Girone T1
Seconda giornata - girone di andata
Ren Auto Rimini Happy Basket-Parma Basket Project 67-75 (16-16, 35-33, 56-53)
Arbitri: Antonio Macellaro (Rimini), Alessandro Gori (Bellaria Igea-Marina, RN).
REN AUTO: Intorcia, Giorgini 4, Nuvoli, Pignieri (C) 5, Donati, Bakayoko, Renzi 8, Oddi 17, Cardelli 17, Biondi 12, Dedda, Pregnolato, Bombardieri 4, Mbaye. All. Maghelli, Sansone.
PARMA: Be', Noli, Xhihani, Stefanini 5, Piazza (C) 14, Donati, Zucchi 9, Martellotta 11, Cavazzuti 16, Corradini 3, Castagnetti 17, Facenda. All. Scanzani.
Prima giornata - girone di andata
Basketball Sisters Castelfranco Emilia-Ren Auto Rimini Happy Basket 73-51 (24-17, 34-27, 48-42)
Arbitri: Gaetano Amato (Modena), Giacomo Bulgarelli (Novi di Modena, MO).
CASTELFRANCO: Cavalieri, Besea N.G. 11, Besea A.G. 14, Cinelli M. 8, Ceroni, Sciarabba, Patelli (C) 19, Betti 11, Ferrara 4, Sartoretti, Cinelli M., Zacchi 6. All. Palmieri, Cavallo.
REN AUTO: Intorcia 2, Giorgini 14, Pignieri (C) 4, Donati, Bakayoko, Renzi 4, Oddi 7, Cardelli 16, Biondi 4, Pregnolato, Bombardieri, Mbaye. All. Maghelli, Sansone.
Si interrompe a 15 la striscia di vittorie consecutive della Ren Auto Under 19 che nell'arco di due giorni cade prima alla Carim contro Parma e poi nella lunga trasferta di Castelfranco Emilia. In entrambe le occasioni, rosanero in partita per larghi tratti della partita, salvo poi farsi sfuggire le avversarie nei minuti finali.
La squadra di coach Maghelli scivola momentaneamente al terzo posto del girone T1 a quota 10 punti, a pari merito proprio con Castelfranco, di nuovo avversaria mercoledì 15 aprile alle ore 18:30 presso la Palestra Carim, prima giornata del girone di ritorno.