Basket giovanile, Ren-Auto Under 17 pasa a Ferrara

Accede alla fase successiva come prima testa di serie. Anche la Under 19 ha passato il turno

Campionato Under 17 femminile Gold

Emilia Romagna 2025-2026 – Fase Titolo – Girone A

Terza giornata – girone di ritorno

Vis Rosa Ferrara-Ren Auto Rimini Happy Basket 40-78 (11-25, 25-46, 35-61)

FERRARA: Duati 1, Padovani (C) 2, Adami 2, Massari 1, Foti 2, Schenato 1, Ciaccia 1, Fava, Magnani 8, Dovesi 10, Stavrov 10, Braga 2. All. Frignani, Fabbri.

REN AUTO: Intorcia (C) 4, Nuvoli 5, Belpani 6, Donati 2, Bakayoko 8, Renzi 11, Marzougui, Bombardieri 34, Talacci 6, Antonini 2. All. Maghelli, Sansone.

Arbitri: Marco Parente (Ferrara), Madiha Fettah (Ferrara).

Prosegue l’avventura dell’Under 17. Grazie alla roboante vittoria esterna contro Ferrara, le rosanero di coach Andrea Maghelli chiudono al quinto posto del Girone A la loro corsa nella Fase “Titolo” e pertanto accedono come prima testa di serie, assieme a tutte le squadre della fase Regionale, ad una fase playoff che si svolgerà con serie al meglio delle due gare con prima gara in casa della peggio classificata nella fase di qualificazione. Le partite di quarti di finale si disputeranno nella finestra temporale dal 27 marzo al 12 aprile: seguiranno maggiori indicazioni su date ed orari di gioco.

La formazione Under 19, classificatasi al primo posto da imbattuta nel Girone B della fase di qualificazione regionale, verrà inserita nella fase Titolo Regionale in un nuovo girone a 6 squadre (composto dalle prime tre classificate dei precedenti gironi A e B), che si incontreranno con gare di andata e ritorno con riporto dello scontro diretto. Il calendario è in fase di definizione, seguiranno ulteriori aggiornamenti.