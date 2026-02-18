Basket giovanile, U19 Angels/RBR: pesante ko con la Virtus (52-77)

Le Vu Nere puniscono ogni minimo errore dei padroni di casa. Prossima partita mercoledì alle ore 20:45 a Roseto.

Derby di lusso ma sfortunato per l'Under 19 d'Eccellenza Angels/Rbr, che non riesce a conquistare il referto rosa sulle tavole del PalaSGR: il big match con la BCC Emilbanca Virtus Bologna vede infatti i gialloblù cedere 52-77 alle Vu Nere, tra le favorite per il tricolore a fine stagione.

I clementini di coach Calzolari torneranno in campo mercoledì 25 febbraio alle 20:45, facendo visita alla Roseto Academy, mentre per gli Under 17, che hanno riposato nel weekend, il prossimo impegno è giovedì 19 (ore 21), in casa: i gialloblù anticiperanno il nono turno contro la Junior Ravenna.

Under 19 Eccellenza

Angels/Rbr - BCC Emilbanca Virtus Bologna 52-77 (15-29, 28-48, 39-64)

Angels/Rbr: Almasi, Sankare 21, Ronci 8, Pennisi, Ruggeri 13, Georgescu 6, Longo 2, Tura, Amaroli 2, Luppino. All.: Calzolari.

BCC Emilbanca Virtus Bologna: Berlingeri 14, Vandini, Venturi 3, Accorsi 13, Baiocchi 15, Genasi 4, Lenci 18, Magagnoli 2, Maurizzi 2, Trigari 2, Renzi 2, Milazzo 2. All.: Largo.

Partita difficile per i gialloblu che perdono contro una solida Virtus Bologna in grado di punire ogni minimo errore dei padroni di casa. Gli ospiti partono forte, impostando subito un'intensità difensiva clamorosa e non concedendo niente di facile agli Angels, con il tabellone che dopo pochi minuti recita 5-22. I ragazzi di casa però non si abbattono e, trascinati anche da una bellissima cornice di pubblico, provano a ricucire il divario tornando a -9, ma sul finale di secondo quarto un altra spallata virtussina sigilla il match sul 28-48 all'intervallo.

Nel terzo periodo i Santarcangiolesi provano a riaprire la partita portandosi sul 39-51, con la seguente tripla di Ronci in campo aperto che avrebbe potuto portare i ragazzi allo svantaggio in singola cifra, ma nel quarto periodo sale in cattedra Berlingeri per Bologna che con 8 punti in fila dà il largo definitivo per gli ospiti, i quali possono tranquillamente amministrare fino alla sirena finale. Non riesce quindi l'impresa ai comunque stoici Angels (privi di Frisoni, Della Chiesa e Bracci oltre ai lungodegenti Ricci e Valmaggi) davanti a una fortissima Virtus che sarà tra le favorite per lo Scudetto di categoria.

Prossima partita mercoledì alle ore 20:45 a Roseto.