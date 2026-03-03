Basket giovanile, Under 19 Angels/RBR ko
Per l'Under 17, terminata la seconda fase, si aprono invece le porte del Trofeo Emilia Romagna
Non riesce l'upset all'Under 19 Eccellenza Angels/Rbr, impegnata sul campo della capolista Don Bosco Crocetta per il recupero della prima giornata: a Torino sono infatti i padroni di casa ad imporsi con un netto 85-50 in una partita condotta dai biancoverdi fin dai primi minuti.
Le due squadre si ritroveranno per il rematch già nel prossimo impegno dei clementini, mercoledì 11 marzo (ore 19) sulle tavole amiche del PalaSgr.
Per l'Under 17, terminata la seconda fase, si aprono invece le porte del Trofeo Emilia Romagna. I gialloblù di coach Brugè apriranno la terza fase in casa, sabato 7 marzo alle ore 16 nel derby con Forlì.
Under 19 Eccellenza
Don Bosco Crocetta - Angels/Rbr 85-50 (25-13, 43-22, 69-28)
Don Bosco Crocetta: Coti Zelati 8, Hida 8, Lachello 11, Berrino 3, Minnucci 8, Ingrosso 3, Cellino 9, Rosso 5, Percoco 16, Cristobo 10, Okoro, Ravera 4. All.: Maino.
Angels/Rbr: Almasi, Sankare 16, Ronci 8, Pennisi 2, Ruggeri 8, Georgescu 5, Longo 2, Amaroli, Frisoni 6, Della Chiesa 3. All.: Calzolari.
Al Pala Ballin di Torino gli Angels Santarcangelo incappano in una giornata a dir poco negativa, rimediando una sonora sconfitta contro il Don Bosco Crocetta con il punteggio di 85-50.
I padroni di casa mettono in mostra un gioco offensivo e un'aggressività che sin dai primi minuti mettono in difficoltà i gialloblù, comunque capaci sul finale di quarto di rimanere agganciati alla partita con un divario appena in doppia cifra (25-13).
Il secondo quarto continua sulla falsariga del primo: la squadra ospite non riesce a reagire, e Crocetta continua a macinare il suo gioco andando all'intervallo lungo avanti 43-22.
Il terzo quarto comincia in maniera traumatica per gli ospiti: Crocetta trova un 9-0 con 3/3 al tiro pesante, si porta sul 52-22 e mette di fatto la parola fine sulla partita.
La sirena finale suona con il tabellone che segna il punteggio di 85-50 per il Don Bosco.
Lo staff e i ragazzi dovranno essere bravi a resettare e ripartire mercoledì 11 marzo al PalaSGR proprio contro Crocetta, nella prima giornata del girone di ritorno.