Basket giovanile, Under 19 RBR vincente al debutto

La squadra di coach Tassinari davanti al pubblico del PalaSGR supera Roseto (91-85). Sabato tocca all'Under 17

Ricominciano i campionati giovanili d’Eccellenza, che vedono ancora una volta impegnati i team Angels/Rbr. A dare il via nel modo migliore all’annata dei clementini ci pensano gli Under 19 di coach Davide Tassinari, che davanti al pubblico del PalaSGR superano Roseto (91-85) conquistando il primo referto rosa stagionale.

I gialloblù torneranno in campo lunedì 5 ottobre (ore 19:00) sul campo della Stamura Ancona; riprenderà, invece, questa settimana il cammino dell’Under 17 guidata da Simone Brugè: dopo il rinvio della prima giornata, Santarcangelo esordirà in trasferta, sabato 3 ottobre alle 19:15 a Fidenza.



Angels/Rbr-Roseto Academy 91-85 (27-21, 43-43, 64-67)



Angels/Rbr: Almasi 15, Trevisani 3, Angelilli 0, Ugliola 3, Ruggeri 20, Bontempi 0, Tura 10, Pennisi 16, Frisoni 14, Del Core 0, Ricci 0, Della Chiesa 10. All.: Tassinari.



Roseto Academy: Matarese 4, Selefonenkov 19, Casagrande 0, Caucci 7, Van Elswyk 0, Fazzini 2, Mkouonga 7, Stirpe 7, Franceschetti 15, Cistola 9, Francis Ciocca 15. All.: Rossi.



Parte con una vittoria il campionato dell’Under 19 Eccellenza, che al Pala SGR supera Roseto 91-85 al termine di una partita combattuta.





Ottima la prestazione corale dei ragazzi, capaci di sopperire alle importanti assenze e di approcciare bene la gara. Nel primo quarto Santarcangelo prova subito a prendere il controllo: le penetrazioni di Ruggeri, il lavoro vicino a canestro di Pennisi, Frisoni e Della Chiesa e le conclusioni in transizione permettono ai gialloblu di costruire il primo vantaggio. Il periodo si chiude sul 27-21.

Nel secondo quarto arriva la reazione di Roseto. Gli ospiti riescono a rallentare i meccanismi offensivi degli Angels e sfruttano alcune disattenzioni difensive, ricucendo progressivamente lo svantaggio fino al 43-43 dell’intervallo.



Al rientro dagli spogliatoi la partita continua sui binari dell’equilibrio, con le due squadre che rispondono colpo su colpo. Nel finale, però, sono gli Angels a trovare le giocate decisive: una tripla di Peyman Almasi porta Santarcangelo sul +3 e apre la strada all’allungo conclusivo.

Gli ultimi possessi premiano i gialloblu, che difendono il vantaggio e chiudono sul 91-85, conquistando così i primi due punti della stagione.