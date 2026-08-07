Basket, il 3 settembre al Flaminio amichevole Dole-Virtus

Rbr, Meeting e Start Romagna insieme per il grande basket: nasce la Start Romagna Cup

l 3 settembre la Dole Rimini ospita le Vu Nere della Virtus Bologna. Un'alleanza strategica che unisce sport, territorio e mobilità sostenibile



Una partnership ancor più solida, fondata sui valori condivisi e sviluppata attraverso iniziative concrete: cresce così il rapporto tra Dole Basket Rimini e Meeting Rimini, rinnovato dopo la prima, felice esperienza del 2025 e presentato questa mattina (venerdì) nella prestigiosa sede della Sala della Giunta del Comune di Rimini.



Fiore all’occhiello della collaborazione sarà l’amichevole di giovedì 3 settembre contro la Virtus Bologna, squadra di vertice del campionato italiano che partecipa anche all’Eurolega: la Dole Rimini sfiderà le Vu Nere al Flaminio in un match organizzato grazie al fondamentale contributo di Start Romagna, title e main sponsor dell’evento che prenderà quindi il nome di Start Romagna Cup.



L'evento è il frutto di una collaborazione triangolare tra Start Romagna - l'azienda per il trasporto pubblico locale del territorio romagnolo -, il Meeting di Rimini e Dole Basket Rimini. Un'intesa nata unendo il profondo radicamento sul territorio e la passione sportiva per regalare alla città un grande spettacolo cestistico, che vedrà la Dole affrontare sul parquet del Flaminio uno dei club più blasonati del basket italiano, le Vu Nere della Virtus Bologna.



È una partnership che celebra il movimento a 360 gradi: quello dinamico sul campo da gioco e quello sostenibile e quotidiano garantito dai bus della mobilità pubblica. È proprio all'interno di questo scenario d'eccellenza che Start Romagna scende ‘sul parquet’ da protagonista, per intercettare una vasta platea di giovani e famiglie, trasformando la grande pallacanestro nella rampa di lancio della nuova campagna abbonamenti Under 26 (riservata a chi non ha ancora compiuto 27 anni).

Un’energia che prende vita attorno al claim ‘Vai a canestro con il tuo abbonamento bus’ si sviluppa un'iniziativa ad hoc pensata per premiare chi sceglie la mobilità green: i più veloci che si presenteranno al Palasport con il proprio abbonamento sottoscritto o rinnovato riceveranno un’esclusiva serie di gadget firmati Start Romagna, tra cui dei pregiati palloni da basket in cuoio.



L'esperienza al Flaminio sarà all'insegna del coinvolgimento e dell'azione: tutti i presenti potranno mettersi alla prova con un gioco di tiri a canestro per vincere ulteriori premi, mentre presso il desk dedicato allestito da Start Romagna sarà possibile ricevere informazioni complete e assistenza diretta sul proprio abbonamento.



Non solo il grande match, però: un ruolo centrale nella partnership tra Meeting e Rbr sarà affidato alle numerose iniziative rivolte ai più giovani che la società biancorossa organizzerà nel corso della manifestazione. Nell’Area Basket CSI del Padiglione D5, il più grande e rinnovato della Fiera di Rimini, prenderà vita un ricco programma di attività sportive. Rbr e le società affiliate organizzeranno tornei e camp di specializzazione con appuntamenti quotidiani: attività di minibasket dedicate a bambine e bambini dagli 8 ai 13 anni e camp di basket per ragazze e ragazzi dai 14 ai 17 anni; insieme al Centro Sportivo Italiano, storico partner di Meeting Rimini, Rbr organizzerà poi un torneo di basket 3 contro 3 riservato ai partecipanti tra i 13 e i 15 anni.