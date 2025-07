Basket, il grande basket giovanile torna in Romagna

A Rimini e Santarcangelo la seconda tappa della LBA NextGen Cup 2025/26 da lunedì 5 a giovedì 8 gennaio, al Flaminio e al PalaSGR

Dopo il successo della scorsa edizione, il grande basket giovanile torna in riva all'Adriatico : la LBA ha comunicato che Rimini e Santarcangelo di Romagna ospiteranno nuovamente la NextGen Cup , torneo riservato alle selezioni Under 19 delle squadre di Serie A.



Da lunedì 5 a giovedì 8 gennaio, quindi, il Flaminio e il PalaSgr ospiteranno le sedici formazioni partecipanti, che si sfideranno nella seconda tappa della fase a gironi per staccare il pass per le Final Eight (in programma dal 18 al 22 febbraio).



L'organizzazione, per il secondo anno consecutivo, di un torneo importante come la NextGen Cup è motivo di orgoglio per Rinascita Basket Rimini e per tutte le società cestistiche della provincia, a testimonianza del continuo legame del sodalizio biancorosso con l' attività giovanile ; anche nella stagione 2025/26, poi, il torneo sarà inserito nell'ambito della Rimini Basket Week , la kermesse interamente dedicata alla pallacanestro "Under", il cui programma completo è in via di definizione.



Di seguito il comunicato integrale diffuso dalla Lega Basket, con le dichiarazioni dell'Amministratore Delegato biancorosso Paolo Carasso:



Torna la NextGen Cup , il torneo dedicato alle formazioni Under 19 dei club di Serie A, che giungerà alla sua settima edizione nell'annata 2025/26.



Il format della competizione rimane invariato: 16 squadre suddivise in due gruppi da otto, che si sfideranno in una fase a gironi all'italiana di sola andata, articolata in due tappe. La prima, con le tre giornate iniziali, si svolgerà - con la collaborazione di Scaligera Basket Verona - a Verona e Villafranca di Verona da venerdì 28 a domenica 30 novembre 2025 , presso le strutture del Pala AGSM AIM e del Palazzetto dello Sport di Villafranca di Verona.



La seconda tappa, in programma da lunedì 5 a giovedì 8 gennaio 2026 vede la conferma di Rimini e Santarcangelo di Romagna (RN) , dopo la positiva esperienza della stagione 2024/25 sui parquet del Palasport Flaminio e del PalaSgr, con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna e di Rinascita Basket Rimini.



Le prime quattro squadre di ogni girone accederanno alla fase finale, che si disputerà con la formula della Final Eight a eliminazione diretta da mercoledì 18 a domenica 22 febbraio.



“Accogliere a Verona la prima tappa della NextGen Cup 2025/26 rappresenta per la nostra società un motivo di grande soddisfazione e un riconoscimento concreto all'impegno profuso nella valorizzazione del vivaio e nello sviluppo di progettualità legata alla formazione sportiva e umana dei giovani atleti – ha commentato Salvatore Trainotti , Direttore Generale Scaligera Basket Verona -. L'evento rappresenta un'opportunità unica per il nostro territorio di ospitare oltre 300 tra atleti, tecnici e arbitri emergenti, con un impatto significativo anche in termini di visibilità, indotto e promozione della cultura sportiva. La Tezenis Basket Verona è da sempre impegnata nella crescita sostenibile del movimento cestistico veronese, e gli appuntamenti come la NextGen rappresentano uno strumento concreto di integrazione tra sport, territorio e sistema formativo. Ringraziamo la Lega Basket per la fiducia accordata e l'Amministrazione comunale per il supporto: insieme lavoreremo per fare di Verona un punto di riferimento nel panorama della pallacanestro giovanile italiana”.



“Rinascita Basket Rimini e le società di pallacanestro della Provincia di Rimini sono orgogliose di ospitare per il secondo anno consecutivo la NextGen Cup, l'appuntamento di basket giovanile più importante in Italia – ha dichiarato l'amministratore delegato di Rinascita Basket Rimini, Paolo Carasso - Dopo il successo della scorsa edizione, in termini di partecipazione e seguito, il Basket Rimini e la LBA stanno preparando nuove iniziative per rendere sempre più attraente questa manifestazione, inserita nella “Rimini Basket Week”, settimana dedicata interamente al basket giovanile. a nome del nostro Presidente Maggioli, la LBA e tutte le società professionistiche che parteciperanno alla prossima edizione della NextGen Cup per aver scelto Rimini: un premio alla città e alla sua storia di basket giovanile”.

Organizzata dalla Lega Basket in sinergia con la Federazione Italiana Pallacanestro, la manifestazione ha l'obiettivo di valorizzare e promuovere i settori giovanili dei club di Serie A, formando i campioni di domani, offrendo opportunità di crescita professionale agli staff tecnici e sostenendo i giovani arbitri emergenti.

Le ultime due edizioni della NextGen Cup sono state vinte dall'EA7 Emporio Armani Milano: nell'albo d'oro della competizione figurano anche Dolomiti Energia Trentino, Umana Reyer Venezia, Pallacanestro Varese e Carpegna Prosciutto Pallacanestro Pesaro.