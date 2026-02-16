Basket in carrozzina B, doppia vittoria per NTS Informatica

Battuta Asinara Abile Porto Torres con punteggio ed andamento quasi fotocopia

Asinara Abile Porto Torres arriva dimezzata, solo sei giocatori in maglia blu con la rilevante assenza di Bobbato che è il loro migliore realizzatore oltre ad Obino. Risultato scontato nel doppio confronto con punteggio ed andamento quasi fotocopia. Decima vittoria consecutiva.

NTS Informatica Basket Rimini – Asinara Abile Porto Torres: 64-37 (recupero gara d’andata)

Il tabellino

NTS Informatica Basket Rimini: Giustino 8, Raimondi n.e, Acquarelli 8, Marchionni 8, Raik 10, Di Pietro, Loperfido 10, Storoni 4, Rossi 2, Forcione 4, Ion, Martinini 10. All. Raimondi.

Asinara Abile Porto Torres: Canu 6, Saderis 10, Ciciou 4, Di Francesco 17, Ibba, Gaias All. Canu.

Arbitri: Guerrini e Braga

I parziali: 16-10, 36-16 (20-6), 56-20 (20-4), 64-37 (8-17)

Raimondi sceglie di non scendere in campo e schiera tutti i suoi concedendo ampio minutaggio e possibilità di affinare i giochi, fiducia peraltro ben meritata.

Primo quarto: Storoni, Acquarelli, Raik, Marchionni e Rossi. La palla gira bene e dopo i primi minuti di equilibrio giocati punto a punto, Raik riceve spesso e volentieri nel centro dell’area, ne mette 6 e si chiude 16-10

Secondo quarto, Raimondi non cambia, Rimini gioca bene e raddoppia 20-10, esce Marchionni per Giustino e Rimini allunga a con un gran canestro di Rossi. Primo raddoppio quado manca 3:36 sul 28-14. Si va al riposo continuando a spingere e con Raik in doppia cifra. 36-16 a metà gara.

Terzo Quarto: Entrano Martinini, Ion, Giustino, Loperfido e Storoni e Rimini accelera, con l’ingesso di Forcione Martinini rispolvera il suo passato e piazza un 5 su 6 dalla sua mattonella preferita, il contropiede fa il resto mentre Asinara Abile cede di schianto sul 48-18, i sardi chiamano timeout ma non cambia. Si chiude 56-20.

Ultimo quarto: NTS Informatica Basket Rimini è in campo, ma la testa è già alla partita delle 15:00. Ampie rotazioni, piccolo trotto e molte distrazioni. Asinara Abile approfitta per un 0-5 che diventa 4-11 per aggiustare un po’ le statistiche, ma non c’è altro che aspettare la sirena del 64-37.

NTS Informatica Basket Rimini – Asinara Abile Porto Torres: 64-45

Il tabellino

NTS Informatica Basket Rimini: Giustino 17, Raimondi 13, Acquarelli, Marchionni 14, Raik 2, Di Pietro, Loperfido 4, Storoni, Rossi, Forcione 14, Ion, Martinini. All. Raimondi.

Asinara Abile Porto Torres: Canu 23, Saderis 9, Ciciou 2, Di Francesco 8, Ibba 3, Gaias All. Canu.

Arbitri: Iaia e Landi

I parziali: 24-6, 40-17 (16-11), 52-26 (12-9), 64-45 (12-19

Primo quarto: replica della gara del mattino con la sola differenza di una maggiore intensità iniziale dovuta alla presenza del quintetto stellare di NTS Informatica Riviera Basket Rimini che ha messo le cose in chiaro fin dalle prime battute con tanto di tripla di Raimondi, unica di tutta la gara, che confeziona il primo strappo già al 10° fissando il tabellone sul 24 a 6.

Secondo quarto: la scelta tattica d’apertura paga, Rimini insiste e vola, senza voltarsi indietro fino al 40-17 di metà gara senza mai sollevare il piede dall’acceleratore.

Terzo Quarto: il +23 all’intervallo lungo, dopo Il pranzo consumato in amicizia con l’avversaria e le tossine accumulate fino a quel momento inducono a ad un atteggiamento meno dispendioso. Con il corretto spazio offerto alla panchina e zero pressione sulle spalle Rimini aumenta comunque il vantaggio doppiando i sardi: 52-26

Ultimo giro di lancette con la sola necessità di chiudere i ’40 regolamentari. Asinara Abile Porto

Torres aggiusta le medie onorando anche questa seconda gara portando a casa il secondo successo di consolazione dell’ultimo quarto, Finisce 64-45 e si fa festa.

Dopo tanta palla, tanto pollo! Grazie a Pollo&Friends, sponsor di NTS Informatica Basket Rimini, che ha scatenato il pubblico con la super mascotte in una bella e nutriente grande festa mangereccia per la gioia di tutti.sei