Basket in carrozzina, Dole sponsor di Riviera Basket Rimini

Si tratta di un partner di primissimo livello col quale affrontare l’impegnativo calendario della stagione ed un solo obiettivo, la serie A

Riviera Basket Rimini, che ha concluso la scorsa stagione col miglior risultato di sempre, si presenterà ai blocchi di partenza della serie B FIPIC 2026-27 col medesimo obiettivo dello scorso anno: divertirsi e far divertire e lo farà ancora meglio col sostegno del suo splendido pubblico che troverà sulle maglie biancorosse un prestigioso sponsor come DOLE ITALIA, un partner di primissimo livello col quale affrontare l’impegnativo calendario della stagione ed un solo obiettivo, la serie A.DOLE ITALIA che già dallo scorso anno “veste” Rinascita Basket Rimini è il partner ideale per chi vuole puntare al massimo livello. Un brand internazionale che ha scelto di legare ancora di più il suo nome al territorio riminese e che troverà in Riviera Basket Rimini l’entusiasmo e l’energia di una formazione determinata a portare in dote una altissima capacità offensiva, il gioco spumeggiante già visto nella scorsa stagione ed una squadra rinnovata, sia nel talento che nella combinazione di punteggi di disabilità degli atleti.

Coach Fabio Raimondi disporrà di un'ampia rotazione della panchina schierando diversi quintetti con caratteristiche variabili, adatte ad affrontare ogni avversario.



A margine dell’accordo il commento di Stefano Martinini, Presidente di

Riviera Basket Rimini:



L' anno appena trascorso abbiamo fatto gli straordinari, volevamo sia crescere che vincere per mantenere la promessa fatta alla Città. Ci siamo andati molto vicino e siamo qui per riprovarci ancora consapevoli che sarà ancora più difficile. Un sincero ringraziamento a DOLE ITALIA che crede in noi e sarà uno stimolo in più per centrare l'obiettivo della promozione.



Giusto Curti (Managing Director Dole Italia) e Cristina Bambini (Responsabile Marketing Dole Italia) di DOLE ITALIA dichiarano:



Giusto Curti, Managing Director Dole Italia dichiara:

Siamo orgogliosi di rafforzare la presenza di Dole sul territorio romagnolo e nel mondo dello sport attraverso la partnership con Riviera Basket Rimini. Con la nostra frutta portiamo ogni giorno energia sulle tavole dei consumatori, ma questa volta siamo noi a riceverla da questi atleti, capaci di trasmettere una forza di volontà e una determinazione davvero contagiose. Siamo felici di essere al loro fianco e auguriamo a tutta la squadra il meglio per la stagione sportiva che sta per iniziare.



Cristina Bambini, Head of Marketing Dole Italia aggiunge: "Crediamo nel potere dello sport di avvicinare le persone e abbattere le barriere, creando connessioni che vanno ben oltre il campo da gioco. Riviera Basket Rimini incarna perfettamente questo spirito, unendo passione sportiva e inclusione. Per noi questa partnership significa sostenere un progetto nel quale lo sport diventa occasione concreta di partecipazione e accessibilità".



Dole Italia è la divisione italiana di Dole Food Company Inc., uno dei maggiori produttori e distributori al mondo di frutta e verdura fresche di alta qualità. La storia di Dole inizia nel 1851 e prosegue agli inizi del Novecento con James Drummond Dole che, sulla promessa ''Qualità, qualità e ancora qualità'' fondò la Hawaiian Pineapple Company, dedita alla coltivazione di ananas. Da allora Dole rinnova quotidianamente quella promessa ai propri consumatori, impegno

che le ha permesso di divenire leader di settore su molti mercati e partner di riferimento nell’educazione nutrizionale.



Segnate sul calendario la data dell’esordio casalingo alla palestra CARIM di Via Cuneo 11, domenica 22 novembre 2026 ore 15:00 quando affronteremo una Libertas Livorno 1947 trasformata, una vera corazzata da prendere con le molle. Non potrete mancare.

