Basket in carrozzina, Fabio Raimondi guiderà ancora NTS

"Ho ricevuto offerte da altri club ed ero in seria difficoltà. Avrei fatto fatica ad andare via, perché ora sono particolarmente legato"

Dopo una stagione da protagonista , Fabio Raimondi ha rinnovato con NTS Informatica Basket Rimini.

Perché hai scelto di restare a Rimini?

"Ho ricevuto offerte da altre squadre ed ero in seria difficoltà. Ti dico la verità: avrei fatto fatica ad andare via, perché ora sono particolarmente legato. Riviera Basket Rimini è fatta di persone veramente brave, il livello umano, oltre al livello sportivo è altissimo. Mi sarebbe dispiaciuto tanto andarmene. La Serie A mi ha ingolosito, ma il pubblico riminese mi piace, mi piace il fatto che siamo forti sui social, che la squadra è seguita nei viaggi, mi piace che se ne parli così tanto. Mi piace il contorno, oltre a giocare. E lasciare dopo un anno a progetto iniziato non aveva senso"



Scelta di testa e di cuore?

"Sì. Due anni fa non avrei mai fatto questa scelta; oggi è una decisione ponderata. L’anno scorso abbiamo voluto dimostrare subito il nostro valore; ora voglio coinvolgere di più tutti i ragazzi e integrare alcuni giocatori con caratteristiche precise".



Cosa cambierà sul piano tecnico?

"La pallacanestro in carrozzina dipende da talento e punti di disabilità. Lo scorso anno la composizione del quintetto era vincolata a questi punti e non avevamo rotazioni efficaci nelle partite più difficili; ora servono inserimenti mirati per avere più e alternative e maggiore freschezza. In finale abbiamo disputato due gare intense, ma abbiamo pagato il problema fisico di Marchionni nell’ultima, che contava di più, oltre all’altezza avversaria: quest’anno cerchiamo un lungo vero che prenda rimbalzi"..



Ci saranno nuovi arrivi?

"Valuteremo prima chi vuole restare; credo che il nucleo principale rimarrà. Aggiungeremo qualcuno che alzi il livello, ma chi resta dovrà dimostrare impegno: allenamenti regolari, fatica, concentrazione e disponibilità alle trasferte. Continueremo a giocare amichevoli con squadre di A per misurarci con chi è sopra di noi".

L’obiettivo resta a serie A?

"Certamente, cureremo la preparazione fisica e aumenteremo intensità e coinvolgimento: in Serie A serve atletismo e mentalità diversa".



Andiamo a riposo per un po’?

«Non subito, ogni occasione è buona per migliorare. Al torneo Riviera di Rimini ho diviso i gruppi per testare chi ha giocato meno: i risultati mi hanno sorpreso in positivo. In conclusione, sono molto contento di ciò che abbiamo fatto. Il pubblico si è divertito, e noi eravamo lì per divertirci e divertire la gente vincendo. Continueremo a sperimentare per crescere".



Riviera Basket vi invita la mattina di venerdì 26 giugno in occasione ExpoAID presso il campo da basket della polisportiva Stella Rimini dalle 9:00 alle 12:00 per provare insieme il basket in carrozzina.

In seguito, nel tardo pomeriggio, i ragazzi della squadra parteciperanno al Sand Rimini presso il MOAB Court Rimini.









