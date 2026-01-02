Basket in carrozzina, lunedì 5 test con S. Stefano Kos Group

La formazione di Potenza Picena occupa la quarta posizione del campionato FIPIC di Serie A con quattro vittorie e tre sconfitte

Nella lunga pausa natalizia si corre il rischio di perdere sia la concentrazione sia il ritmo gara così NTS Informatica Basket Rimini, prima nel girone B del Campionato Nazionale di Serie B, non intende abbassare la guardia e metterà in palio il 1° TROFEO RIVIERA DI RIMINI affrontando S. Stefano Kos Group di Porto Potenza Picena, formazione che occupa la quarta posizione del campionato FIPIC di Serie A con 4 vittorie e 3 sconfitte.

La sfida è prevista alle ore 10:30 di lunedì 5 gennaio alla Palestra CARIM di Via Cuneo 11 e fa parte del vasto calendario della Rimini Basket Week che trasformerà la città nella capitale del basket giovanile coi tornei Under 13 maschile, Under 14 maschile e 2ª tappa della Ibsa NextGen Cup 2025/26, torneo Under 19 dei club di Serie A FIP. La meglio gioventù cestistica nazionale calcherà i parquet del Palasport Flaminio di Rimini e PalaSgr di Santarcangelo di Romagna per la delizia degli appassionati.

S. Stefano Kos Group di Porto Potenza Picena è la formazione super-titolata, in Italia ed Europa, nella quale ha militato nella scorsa stagione Fabio Raimondi, ora sulla panchina di Rimini e leader in campo. Una sfida impossibile se si considera la differenza di categoria, ma misurarsi con tanto talento è il modo giusto per trovare gli stimoli necessari a conservare il primo posto conquistato con tanto impegno in queste prime gare dell’anno ed in vista della durissima doppia trasferta sarda del 10 e 11 gennaio contro Asinara P.Torres e Dinamo Sassari, club che attingono volentieri dalla loro serie A per inforzare la propria formazione di serie B.

Comunque andrà sarà una festa, ma non finirà lì. L’emozione più grande la vivremo tutti insieme accompagnando la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 che raggiungerà Rimini nella lunga staffetta italiana che attraverserà il Paese fino al 6 febbraio, data d’inizio dei Giochi invernali.

All’interno del gruppo di Riviera Basket sono presenti atleti che hanno già rappresentato l’Italia in ambito internazionale: Galliano Marchionni, Beatrice Ion e Fabio Raimondi, che prese parte ai Giochi Olimpici di Londra 2012, ma il coinvolgimento di tutta la squadra nel contatto con la fiaccola olimpica rappresenterà un’esperienza nuova e significativa per chi, come noi, continua a vivere lo sport come impegno, appartenenza e testimonianza concreta dei valori olimpici.

Sarà gioia vera per tutta Riviera Basket Rimini accompagnare Mirco Acquarelli, penultimo tedoforo che riceverà il simbolo olimpico, alle 19:00 circa, all’Arco D’Augusto per consegnarlo in Piazza Tre Martiri alla pallavolista, oro mondiale, Nicole Piomboni insieme alla quale concluderemo questo straordinario gesto corale che unisce sport, Città e comunità con l’accensione simbolica del braciere in piazza Malatesta.