Basket in carrozzina, NTS: Forcione chiude la carriera

Nelle 17 gare disputate nella stagione ’25-’26 ha realizzato 250 punti totali con una media di 14,7 punti a gara

Giacomo Forcione avrebbe voluto farlo all’indomani della terza gara di finale del playoff di serie B del 10 maggio 2026, quando Padova Millenium chiuse a doppia mandata la porta della serie A e conquistò la promozione ai danni della “sua” Riviera Basket Rimini.



Quello sarebbe stato il momento speciale per salutare tutti, ringraziare e dire addio al basket in carrozzina consegnando a Riviera Basket Rimini il passaporto per la Serie A, eccellente conclusione dopo vent’anni di brillante carriera iniziata nel 2007 quando si avvicinò per la prima volta al basket.



È vero, Giacomo Forcione che la serie A l’ha già conquistata una volta con le “Volpi Rosse Menarini” Firenze e se l’è anche giocata, chiude qui la sua carriera, con un pizzico di rammarico per la seconda promozione sfumata e con la certezza di aver dato il 150% per raggiungere l’obiettivo inseguito per tutta la stagione, ma ceduto ad un’avversaria che si dimostrò superiore, e solo questo lenisce un po’ il dispiacere.



Giacomo ha posticipato a questi giorni la sua decisione irrevocabile di concludere la carriera da giocatore ed ha lasciato a Rimini la sua carrozzina per dimostrare, ma la sua personalità cristallina non e aveva bisogno, anche fisicamente che non ci sono altre sirene sportive che lo attraggono sui campi di basket, ma c’è il desiderio di guardare al suo futuro professionale nella sua città di Bologna dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza ed il Master in gestione d’impresa.



Giacomo lascia a Rimini il suo talento, la sua visione globale del gioco, l’abilità nel controllo della palla, le linee di passaggio singolari e ardite compreso il passaggio dietro la schiena e una “mano” ben addomesticata. Nelle 17 gare disputate nella stagione ’25-’26 ha realizzato 250 punti totali con una media di 14,7 punti a gara.



"Giacomo lascia a Rimini un gruppo squadra perfettamente affiatato dove l’amicizia sincera si coniuga con impegno a centrare l’obiettivo più alto e se non gli mancherà il parquet, speriamo affronti ancora qualche viaggio domenicale alla CARIM per tifare insieme a noi per i suoi amici.

Riviera Basket Rimini non può che ringraziare Giacomo Forcione per quanto ha dato alla nostra squadra, sia sotto il profilo umano, sia sportivo. Un esempio di come non si deve mai lasciare nulla al caso e dare il meglio di sé, senza se e senza ma. Un privilegio averlo avuto con noi.

Grazie Giacomo" il messaggio del club