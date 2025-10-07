Basket in carrozzina: NTS Informatica al lavoro in palestra

La preperazione curata da Luca Castellani. I risultati del passato sono motivo di orgoglio, ma c'è la voontà di alzare l'asticella

Dopo la tradizionale serata di apertura, momento di incontro tra vecchi e nuovi compagni di squadra, NTS Informatica Basket Rimini ha ripreso gli allenamenti con energia e determinazione.

Coach Fabio Raimondi non fa sconti: le parole d’ordine, dal primo istante, sono disciplina e concentrazione, cura del gesto tecnico, precisione nei movimenti e attenzione in ogni esercizio. Sebbene manchi ancora l’avversario, ogni azione deve essere eseguita con il massimo impegno. Prendere il tempo giusto e fare canestro con costanza renderà più semplice replicare il gesto con pieno successo sotto la pressione delle gare ufficiali.

A rafforzare questo approccio si unisce alla squadra il preparatore atletico Luca Castellani, che porta entusiasmo e tanta voglia di fare. La volontà di non lasciare nulla al caso è alla base di un percorso di crescita condiviso da tutto il gruppo, che potrà contare su tutti gli effettivi a disposizione del coach.

NTS Informatica Basket Rimini affronta la stagione 2025-26 con rinnovata ambizione. I risultati del passato sono motivo di orgoglio, ma la scelta di alzare ulteriormente l’asticella impone un programma intenso di preparazione, già nel vivo.

Il cammino che porterà al debutto stagionale del 23 novembre prevede tappe significative: sabato 11 ottobre, allenamento condiviso con le Volpi Rosse in trasferta a Firenze; domenica 2 novembre, torneo a Verona, tradizionale appuntamento ancora in attesa di definizione delle avversarie.

Nei prossimi giorni arriveranno ulteriori dettagli sul programma di avvicinamento al campionato. Una cosa è certa: la stagione si preannuncia ricca di emozioni.