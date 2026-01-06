Basket in carrozzina, NTS Informatica ko nel test (54-67)
Sanato Stefano Kaos di Porto Potenza Picena passa a Rimini. Nel fine settimana NTS trasferta in Sardegna
Inserita nell’ampio programma giovanile della RIMINI BASKET WEEK questa gara amichevole aveva il doppio scopo di mantenere l’attenzione sul basket in carrozzina riminese e più di tutto attivare la concentrazione biancorossa sulla conclusione del girone d’andata che si chiuderà in Sardegna, nel fine settimana.
Il clima è comunque post-festivo ed entrambe le formazioni lamentano assenze importanti: NTS Informatica BASKET RIMINI rinuncia a Marchionni e Ion mentre Porto Potenza Picena si presenta senza i suoi fortissimi stranieri. Rimini apre con: Giustino, Raimondi, Rossi, Forcione e Loperfido, Santo Stefano risponde con Balsamo, Thiam, Giaretti, Cini e Scandolaro. Dopo i primi minuti di perfetto equilibrio, una tripla di Giaretti genera la svolta in favore dei marchigiani: più giovani, atletici ed estremamente precisi nel tiro vanno tutti a referto firmando i 21 punti del primo quarto, mentre Rimini si rifugia nella vena dei “soliti” Giustino, Forcione e Raimondi.
Stessa musica nel secondo quarto, NTS informatica BASKET RIMINI ruota tutta la panchina: non dimentichiamo che lo scopo di questa gara è far sentire a tutti l’odore della serie A e Raimondi ha proprio scelto la sua ex squadra come banco di prova per i suoi, ma il post festività pesa, l’aggressività non è quella che vorrebbe e l’avversaria allunga. 22-39 a metà gara.
3° quarto: si abbassa l’intensità con l’aumento delle rotazioni e dei quintetti riminesi possibili. I nero-verdi controllano agevolmente mentre Rimini non accelera, segnano solo Giustino e Raimondi per un parziale 11-12 che non accontenta nessuno e siamo a -18. 4° quarto: serve un cambio di passo e Raimondi accelera giocando sull’asse play pivot con Giustino sfruttando in alternativa lo scarico regolare a Forcione in ala, Loperfido va a segno due volte.
NTS prova a penetrare più rapidamente con alterne fortune e qualcosa succede, ma Santo Stefano chiude alcuni contropiedi efficaci e finisce 54-67. Ci si aspettava di più ma andata così. Ora occhi puntati alla trasferta sarda.
IL TABELLINO
NTS informatica BASKET RIMINI – SANTO STEFANO KOS P.Potenza Picena 54-67
NTS Informatica BASKET RIMINI: Giustino 27, Raimondi 13, Acquarelli 2, Raik, Di Pietro, Martinini, Loperfido 4, Storoni, D’Aietti, Rossi , Forcione 8. All.Raimondi.
SANTO STEFANO KOS P.Potenza Picena: Balsamo 14, Thiam 2, Giaretti 5, Cini 18, Scandolaro20, Bassoli 8. All. Ceriscioli.
Arbitri: Ferrarini e Guerrini
PARZIALI: 13-21; 22-39 (9-18); 33-51 (11-12); 54-67 (21-16)