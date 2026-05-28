Basket in carrozzina, sabato torneo Riviera di Rimini 2026

Appuntamento in piazzale Kennedy. Quattro le squadre coinvolte

Dopo l'entusiasmante finale per la promozione in serie A, sfuggita solo nell'ultima, decisiva gara, NTS informatica Basket Rimini torna in campo per disputare il "Torneo Riviera di Rimini 2026", evento sportivo di livello nazionale dedicato al basket in carrozzina realizzato in collaborazione con Regione-Emilia-Romagna Comune Di Rimini RiminiWellnessOFF.

L’evento si svolgerà sabato 30 maggio nella suggestiva cornice del MOAB Court di Piazzale Kennedy a Rimini, l'area sportiva attrezzata accanto alla spiaggia, parte integrante del "Parco del Mare di Rimini" frequentatissimo da pubblico e turisti. Ancora una volta si farà leva sul forte impatto sociale, promuovendo concretamente lo sport come strumento di inclusione.

Quattro squadre a contendersi il titolo provenienti da Rimini, Verona e Montecchio Maggiore. A causa della forzata rinuncia della formazione di Trento, giunta all’ultimo istante, Rimini allestirà una seconda formazione “ RIMINI ” coinvolgendo giocatori di talento provenienti da più parti d’Italia per assicurare spettacolo ed agonismo.

Quattro gare in rapida successione, dal primo pomeriggio fino a notte fonda: Alle ore 14:00 Delfini 2001 Montecchio Maggiore sfiderà NTS Informatica Basket Rimini, alle ore 16:00 Olympic Verona se la vedrà con “ Rimini ”. Chi uscirà sconfitta dalle gare pomeridiane tornerà in campo alle ore 20:30 per il 3°/4° posto mentre la finalissima tra le vincenti sarà alle ore 22:30.



Nelle pause, giocatori e pubblico troveranno momenti di aggregazione e socialità, tra cui una vivace cena conviviale presso lo stabilimento balneare Bagno Tiki 26, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze locali.



Anche in questa edizione il torneo si propone quale evento di rilevanza nazionale con un forte valore sociale e inclusivo, essendo parte integrante di RiminiWellnessOFF, iniziativa che ne amplifica la visibilità, inserita in un contesto di grande richiamo legato allo sport, al benessere e al turismo.

L’evento prevede un’affluenza stimata di circa 500 spettatori, contribuendo ad animare il territorio, valorizzare spazi urbani strategici e promuovere l’immagine della Regione Emilia-Romagna.