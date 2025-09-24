Basket in carrozzina: Scagnoli nuovo pivot di NTS Informatica

L’anagrafe non mente, ma l’entusiasmo, l’empatia e la determinazione compensano ogni distanza generazionale

Roberto Scagnoli, nuovo pivot di NTS Informatica Basket Rimini. Classe 1964, due metri di altezza e presenza imponente, Roberto Scagnoli nasce ad Amatrice (Rieti) e da giovane si dedica al rugby, arrivando fino alla Serie B con la squadra locale. La sua carriera sportiva subisce una brusca interruzione nel 1984, a causa di un incidente stradale che lo costringe a fermarsi per ben 16 anni. La svolta arriva al Centro di Riabilitazione Santa Lucia di Roma, dove si sottopone ad una terapia che risulterà decisiva e, soprattutto, riscopre il piacere dello sport.

Qui ritrova lo spirito agonistico che lo porterà, nel 2001, a conquistare il titolo di campione italiano di spada in carrozzina. Dal Santa Lucia al Santo Stefano di Porto Potenza Picena(allora in Serie A2), fino alle migliori piazze nazionali di Serie B – Don Orione Roma, Genova, Parma, Lazio, NPIC Rieti – Roberto Scagnoli ha messo in campo esperienza, forza e passione, contribuendo anche alla crescita del settore giovanile. Ora approda a Rimini per la stagione 2025/26, pronto a guidare dall’area pitturata. Il playmaker Giacomo Forcione potrà contare sulle sue mani sicure, mentre le incursioni di Fabio Raimondi e le triple di Kevin Giustino avranno in lui un alleato prezioso sottocanestro. Rimbalzi, presenza fisica e visione di gioco faranno la differenza.

L’anagrafe non mente, ma l’entusiasmo, l’empatia e la determinazione compensano ogni distanza generazionale. Dentro e fuori dal campo, Roberto sarà un punto di riferimento per i compagni e un testimonial credibile del movimento paralimpico e della cultura della diversa abilità.



