Basket, in Supercoppa Dole Rimini sfida in semifinale la Fortitudo

Venerdì 12 settembre al Pala De Andrè di Ravenna la sfida con i bolognesi

La Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato sede, orari e accoppiamenti della Supercoppa, primo appuntamento ufficiale della stagione sportiva 2025/26. Il sipario sul prossimo campionato di A2 si aprirà quindi venerdì 12 settembre al Pala De Andrè di Ravenna con le semifinali: la Dole Rimini sfiderà, in un derby che si preannuncia accesissimo, la Fortitudo Bologna; la palla a due nella città bizantina è prevista per le ore 21:00. La vincitrice dell’incontro sfiderà una tra Unieuro Forlì e Gesteco Cividale in finale, domenica 14 settembre.