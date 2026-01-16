Basket, la Final Four di Coppa Italia 2026 si giocherà a Rimini

Dal 13 al 15 marzo al Palasport Flaminio

Lega Nazionale Pallacanestro rende noto che la Final Four di Coppa Italia Lnp 2026 Old Wild West sarà ospitata a Rimini, da venerdì 13 a domenica 15 marzo.

L’evento, organizzato direttamente da Lnp, con Master Group Sport Official Advisor, sarà ospitato al Palasport Flaminio, recentemente ampliato a 3.500 posti.

Avv. Francesco Maiorana, presidente Lega Nazionale Pallacanestro: “Siamo molto soddisfatti della scelta di Rimini come sede per ospitare l’edizione 2026 della Coppa Italia, come del fatto che ci fossero diverse proposte di altre sedi, indice di interesse in merito all’evento della LNP. La scelta è così ricaduta su Rimini in quanto rientra in un accordo di più ampio raggio in essere con la Regione Emilia Romagna, che siamo certi possa essere un volano importante per il movimento della LNP. Il nostro obiettivo resta sempre quello di rendere l’evento il più spettacolare e coinvolgente possibile. In tal senso quest’anno un apporto rilevante sarà dato dalla nuova collaborazione con Master Group Sport, azienda leader in Italia nell’organizzazione di eventi sportivi e nel marketing. Un ulteriore apporto alla spettacolarità dell’evento sarà certamente dato anche dalla partecipazione dei tifosi, considerato che, sia le 4 squadre finaliste di Serie A2 che quelle di B Nazionale, si caratterizzano per avere un seguito di pubblico appassionato e fedele. La Final Four di Coppa Italia, rappresenta, altresì, l’occasione per mostrarci; in tre giorni concentreremo tutta l’attività di LNP, dando così spazio non solo all’aspetto sportivo agonistico, ma anche all’attività di marketing, di relazione tra i Club, ma anche di Formazione, con l’organizzazione di un convegno sul diritto dello sport. Infine, ci saranno anche delle novità per quanto concerne l’organizzazione della parte agonistica, ma che sveleremo nei prossimi giorni”.

Gli accoppiamenti ed il programma

Venerdì 13 marzo – Semifinali Serie A2

Tezenis Verona-Victoria Libertas Pesaro

Valtur Brindisi-Dole Basket Rimini

Sabato 14 marzo – Semifinali Serie B Nazionale

Elachem Vigevano 1955-Verodol CBD Pielle Livorno

Virtus GVM Roma 1960-La T Tecnica Gema Montecatini

Domenica 15 marzo – Finali

Nota - Ordine delle gare ed orari saranno comunicati successivamente.

I biglietti per l’evento saranno a breve disponibili sul circuito Ticketone. Per motivi di ordine pubblico, i tagliandi saranno validi per ogni singola partita; al termine della prima gara di ogni giornata si procederà allo svuotamento dell’impianto.

Le gare di semifinale e la finale di B Nazionale saranno trasmesse in diretta streaming su Lnp Pass (per abbonati); la finale di A2 sarà proposta in diretta esclusiva free su RaiSport HD (canale 58 DTT) ed in streaming su RaiPlay.

La città di Rimini ha già ospitato le prime 3 edizioni della Coppa Italia LNP, nella sede di Rimini Fiera, dal 2014 al 2016. Nel 2025 la manifestazione si è svolta a Bologna, al PalaDozza, con i successi di Acqua S.Bernardo Cantù (Serie A2) e La T Tecnica Gema Montecatini (Serie B Nazionale).