Basket, Memorial Fabbri: le squadre Emilia Romagna quarta e settima

Rispettivamente sconfitta in finale contro il Lazio e successo sulla Puglia

Il “14° Memorial Mario Fabbri”, manifestazione per selezioni regionali maschili Under 14, è stato vinto dalla Lombardia che ha sconfitto in finale il Veneto per 98-83. Per le nostre due selezioni, invece, quarto posto per la squadra Rosso e settimo per il team Azzurro.

Molto futuribile, ma ancora acerba, la squadra guidata da coach Catrambone, mentre i ragazzi di Mondini, sicuramente più pronti, avrebbero meritato una posizione di classifica migliore.

FINALE 3°-4°

LAZIO - EMILIA ROMAGNA ROSSO 56 - 46 (14-8; 29-16; 48-28)

Lazio: Scarano 4, Vittori 5, Polselli 5, Tavone 5, Costantini 2, Funghi 14, Turriziani 3, Zampetta, Capanna 8, Marmari 10, Capaldo Corsi, Zagatti. All. Fanciullo.

Emilia-Romagna Rosso: Cancellieri (Reggiana), Bragaglia (Futurvirtus), Galassi (International Imola) 5, Patriarca (Pol. Cesenatico 2000) 2, Fiorenza (Futurvirtus), Ziliani (Piacenza Basket Club), Fascetti (Futurvirtus Bologna) 7, Van Vliet (Futurvirtus) 14, Tartari (Reggiana), Dragotto (Vis 2008 Ferrara), Squadrani (Insegnare Basket Rimini) 4, Ruggeri (Insegnare Basket Rimini) 14. All. Catrambone

Chiude al quarto posto la selezione Rosso dell’Emilia-Romagna. Troppo più pronta e scaltra la formazione del Lazio che ha praticamente sempre guidato l’incontro, meritando di salire sul gradino più basso del podio. Dopo le prime schermaglie iniziali (6-6 al 6’), il Lazio prendeva in mano il comando delle operazioni con un parziale di 8 a 0, con l’Emilia-Romagna che pagava l’aggressività degli ospiti che comportava diverse palle perse. Nelle prime curve del secondo periodo, grazie al duo riminese Ruggeri Squadrani, i “rossi” rientravano a -2 sul 16-14, ma, poi, si spegneva nuovamente la luce ed il Lazio allungava pian piano, chiudendo chiudendo la frazione su un meritato +13 (29-16).

Ripresa e Fascetti riportava i compagni sul -8 (31-23), ma prima il Play Marmari e poi la guardia Funghi chiudevano ogni discorso portando i “bianchi” sul +20 (46-26 al 29’). Positivi, comunque, gli ultimi dieci minuti: Van Vliet segnava 10 punti consecutivi, riportando l’Emilia-Romagna a -10 (50-40 al 25’). Poi, la stanchezza prendeva il sopravvento, le due squadre faticavano a trovare la via del canestro ed il match terminava sul 56-46, con il team Rosso che almeno aveva la soddisfazione di aver vinto l’ultimo quarto.

FINALE 7°-8°

PUGLIA - EMILIA ROMAGNA AZZURRO 71 - 97 (20-22; 39-45; 59-68)

Puglia: Di Terlizzi 2, Nisi, De Bellis 10, Tanzarella 2, Capurso 8, Leo 20, Conte Torelli 2, Pastore 15, Petrelli 11, Palmisano, Crescenzo, Parabita 1. All. Patella.

Emilia-Romagna Azzurro: Frignani (Vis 2008 Ferrara) 11, Berti (International Imola) 13, Treggia (Futurvirtus) 20, Baldrati (Raggisolaris Academy Faenza) 5, Turroni (One Team Forlì) 13, Rota (Reggiana) 14, Semprini (Insegnare Basket Rimini) 2, Superti (Reggiana) 4, Guerra (Matilde Bondeno) 1, Kistrui (S.G. Fortitudo Bologna) 14, Generali (Universal Modena). All. Mondini.

Chiude con un roboante successo il team Azzurro, che termina il torneo con un settimo posto che va un po’ stretto rispetto a quello che si è visto in campo in questi 4 giorni. Dopo dieci minuti in equilibrio, l’Emilia-Romagna (6 in doppia cifra) prendeva in mano l’incontro e pian piano allungava (59-68 al 30’), dilagando, poi, nel quarto conclusivo.