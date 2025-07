Basket, RBR: Nicolò Ronci e Mattia Ruggeri convocati dalla Nazionale U16

Sono rispettivamente guardia e ala della formazione Angels/Rbr che ha disputato quest'anno il campionato Under 17 d'Eccellenza. Il raduno è a Bassano

Ancora una convocazione in Nazionale ad inorgoglire il mondo Rbr:Nicolò Ronci e Mattia Ruggeri, rispettivamente guardia e ala della formazione Angels/Rbr che ha disputato quest'anno il campionato Under 17 d'Eccellenza, parteciperanno al raduno che gli Azzurri Under 16 svolgeranno a Bassano del Grappa (VI) dal 10 al 28 luglio, in preparazione agli Europei di categoria in programma a Tbilisi (Georgia).





Dopo il raduno dello scorso aprile a Caorle, al quale aveva partecipato Nicolò Ronci, la squadra allenata da Giuseppe Mangone tornerà a riunirsi in Veneto per una fase di preparazione che comprenderà anche cinque partite amichevoli : il 18 e 19 luglio gli Azzurrini affronteranno la Germania in un doppio confronto, mentre dal 25 al 27 luglio l'Italia sarà impegnata nel Torneo Internazionale contro Repubblica Ceca, Finlandia e Grecia.



Il FIBA U16 EuroBasket 2025 è in programma a Tbilisi dall'8 al 16 agosto 2025 ; l'Italia è inserita nel Gruppo D, dove affronterà nella fase a gironi Romania, Lettonia e Grecia