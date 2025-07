Basket A2, RivieraBanca: ecco Giacomo Leardini

Energia dentro e fuori dall'arco: l'ala è capace di farsi sentire sotto le plance ma anche di colpire dall'arco dei tre punti. Arriva da Vigevano

Arriva dal Veneto ma ha giocato soprattutto in Lombardia il primo volto nuovo della Rbr che calcherà i campi della Serie A2 2025/26: la Rivierabanca Rimini è felice di comunicare di aver sottoscritto un accordo con Giacomo Leardini , che si unisce al roster di coach Dell'Agnello per la prossima stagione sportiva.

Leardini è un'ala di 198 cm per 100 kg di peso , capace di mettere in campo grande energia, di farsi sentire sotto le plance ma anche di colpire dall'arco dei tre punti; difensore combattivo, è in grado anche di correre il campo, sfruttando il suo atletismo per concludere al ferro in transizione.

Nato a Verona il 7 dicembre 2000 , Leardini è cresciuto nel settore giovanile di Treviso ma ha fatto il suo esordio da senior con la canotta di Lugo (Serie B), nel 2018. Proprio nella terza serie nazionale arriva la sua affermazione: dopo un'annata alla Sangiorgese e una a Crema, sono le due stagioni passate con la divisa di Legnano a valere la chiamata di Vigevano nel campionato cadetto. Con i ducali, Leardini prosegue il suo percorso di crescita, passando dai 5 punti e 3 rimbalzi della stagione 2023/24 agli 8,5 punti e 4,3 rimbalzi dell'annata appena terminata. Nel 2025, poi, per Leardini è arrivata anche la chiamata della Nazionale Open 3x3 per un raduno a Roma.



”Sono davvero felice ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura con Rimini”, dice Leardini . "Non vedo l'ora di indossare la maglia di una società così storica e prestigiosa, con grandi ambizioni e una tradizione importante alle spalle. Sarà sicuramente una sfida stimolante: il livello si è alzato, la competizione anche, ma sono pronto a mettermi a disposizione della squadra e dei miei compagni. Non vedo l'ora di cominciare e di vivere l'atmosfera del palazzetto. Sentire il calore e il sostegno della città sarà una spinta in più per dare sempre il massimo".



Come a Vigevano, anche in Riviera Leardini indosserà il numero 00.