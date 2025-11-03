Basket, Ronci e Ruggeri convocati per il progetto FIP "Ogni Regione Conta"

E' riservato alle annate 2008 e 2009. Il raduno degli atleti dell’Emilia-Romagna si terrà il 14 Novembre al PalaZola di Zola Predosa

Dole Basket Rimini è orgogliosa di annunciare che Nicolò Ronci e Mattia Ruggeri sono stati convocati dalla Nazionale di categoria per il progetto FIP “Ogni Regione Conta”, riservato alle annate 2008 e 2009.

Ronci (fin qui 8 punti di media in C con gli Angels Santarcangelo e 19.2 in U19 Eccellenza) e Ruggeri, ormai stabilmente nel giro delle nazionali di categoria, hanno già fatto parte del roster azzurro in occasione dell’ultima edizione di Eurobasket Under 16 e ora prenderanno parte al raduno degli atleti dell’Emilia-Romagna che si terrà il 14 Novembre al PalaZola di Zola Predosa.

In quell’occasione gli azzurrini si alleneranno sotto gli occhi del Tecnico Federale Marco Sodini, del Coordinatore Squadre Nazionali Maschili Luigi Datome e del Preparatore Fisico Federale Matteo Panichi.