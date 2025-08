Basket, Ronci e Ruggeri in Nazionale per gli Europei Under 16

Il primo guardia ed il secondo ala: entrambi classe 2009, hanno partecipato all’intero raduno degli Azzurrini a Bassano del Grappa

Ci sarà un po’ di Rimini in Georgia per il prossimo EuroBasket Under 16. Dole Basket Rimini è orgogliosa di annunciare che Nicolò Ronci e Mattia Ruggeri sono stati convocati dalla Nazionale di categoria per il campionato continentale, in programma a Tbilisi dall’8 al 16 agosto.

Ronci, guardia, e Ruggeri, ala, entrambi classe 2009, hanno partecipato all’intero raduno degli Azzurrini a Bassano del Grappa, distinguendosi anche nelle amichevoli disputate sotto la guida di coach Mangone.

Questa convocazione rappresenta il coronamento di un anno sportivo ricco di soddisfazioni: iniziato con le Finali Nazionali Under 15 dell’estate 2024 con Insegnare Basket Rimini, è poi proseguito con la stagione in Under 17 Eccellenza tra le fila degli Angels Santarcangelo. Entrambi, inoltre, hanno già esordito tra i senior: Ruggeri ha calcato il parquet della Serie A2 con la maglia di RBR, mentre Ronci ha debuttato in Serie C con la formazione clementina.

Paolo Carasso, Amministratore Delegato di Rbr, commenta così la notizia: “Accogliamo con grande soddisfazione questo risultato, che valorizza il percorso compiuto dai ragazzi e, soprattutto, la scuola tecnica di Rimini: la nostra città è l’unica a portare in Nazionale due rappresentanti nati e cresciuti qui, un traguardo che ci riporta ai tempi d’oro della scuola cestistica riminese, quando il Basket Rimini era riconosciuto come una realtà di alto profilo. Avere nuovamente due giovani riminesi tra i dodici convocati della Nazionale, pronti a difendere i colori dell’Italia, ci riempie d’orgoglio. Oggi non ci sono più Claudio Papini e il Prof. Rinaldi, ma i loro discepoli hanno raccolto la loro eredità, portando avanti lo stesso metodo di insegnamento e raggiungendo così risultati importanti”.

“Il merito”, prosegue Carasso, “va innanzitutto ai ragazzi e alle loro famiglie, che hanno creduto fin dall’inizio nel progetto tecnico della nostra realtà, fidandosi ed affidandosi a noi, e non hanno avuto dubbi di fronte alle difficoltà. Un plauso va anche a tutti gli allenatori che hanno contribuito alla crescita di Nicolò e Mattia, in particolare Massimiliano Intorcia, Simone Brugè e Gianluca Verni, oltre a tutti i preparatori che li hanno accompagnati nel loro sviluppo fisico e atletico. Oggi sono giovani di grande prospettiva: continueranno il loro cammino nei campionati Under 17 e Under 19 con la nostra società, iniziando ad assaporare il parquet delle prime squadre nei tempi e nei modi più opportuni: bisogna avere pazienza e permettere loro di crescere, vivendo esperienze importanti come quella in Nazionale. Hanno tutte le qualità per rappresentare al meglio Rimini e, in futuro, vestire le maglie delle nostre prime squadre. A Nicolò e Mattia va il mio più sincero in bocca al lupo, con l’augurio che possano tornare da questa avventura con una medaglia al collo”.

Grande soddisfazione anche per coach Simone Brugè, che ha allenato Ronci e Ruggeri nella formazione d’Eccellenza Angels/Rbr: “Siamo tutti molto contenti, perché sono ragazzi di Rimini, cresciuti con noi, che hanno fatto tutto il percorso nelle nostre società: li conosciamo da quando giocavano nella categoria Scoiattoli, quindi siamo molto orgogliosi di loro e del percorso che hanno fatto. La convocazione per l’Europeo è il frutto di tutti gli sforzi che hanno fatto loro e che hanno fatto tutti gli istruttori che li hanno allenati negli anni, a dimostrazione che l’impegno paga: Nicolò e Mattia si sono allenati duramente, con sessioni doppie, triple, individuali. Ci sono anche il talento, la tecnica e la preparazione fisica, ma sono arrivati fino a qui grazie al loro duro e costante lavoro in palestra”.