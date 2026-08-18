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Basket, Start Cup Romagna: da martedì 18 in vendita i biglietti

Giovedì 3 settembre (ore 20:30) la Dole Rimini ospiterà sulle tavole del Palasport Flaminio la Virtus Bologna

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
18 agosto 2026 02:24
Basket, Start Cup Romagna: da martedì 18 in vendita i biglietti -
Rimini
Sport
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Saranno in vendita dalle ore 8 di martedì 18 agosto i biglietti per la Start Romagna Cup: giovedì 3 settembre (ore 20:30) la Dole Rimini ospiterà sulle tavole del Palasport Flaminio la Virtus Bologna per un’amichevole di lusso che rappresenterà la prima occasione di vedere all'opera i biancorossi di coach Dell'Agnello.

Start Romagna, azienda di trasporto pubblico locale, sarà il Title sponsor di un evento che già promette grande spettacolo in campo e fuori.


Le informazioni sui biglietti

ATTENZIONE: per questa partita, la mappatura del Flaminio torna alla vecchia disposizione. I posti laterali non saranno numerati.

Non saranno possibili i cambi di nominativo.

I prezzi

Non numerati (curve e laterali): 10€
Poltroncine rosse e bianche: 15€
Non sarà possibile acquistare i biglietti in parterre.

Per gli under 14 l’ingresso è gratuito. Sarà comunque necessario ritirare il biglietto omaggio, esclusivamente in sede o in biglietteria il giorno della partita.


Dove acquistare

Sede Rbr, via Flaminia 28. Dal lunedì al venerdì ore 9-16, sabato ore 9-12:30 (gli orari potrebbero variare a seconda di esigenze societarie). Info line: 351.3854237
Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69. Tutti i giorni, orario apertura.
Millenium Bar Tabaccheria, via Chiabrera 46. Tutti i giorni, orario apertura.
Tabaccheria T’immagini, via Montescudo 353. Tutti i giorni, orario apertura.
Online su Vivaticket

Info accessi

Apertura biglietteria ore 18:30.
Apertura porte ore 19:00.

Per tutte le informazioni sulla biglietteria è possibile scrivere a [email protected]

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