Basket, Start Cup Romagna: da martedì 18 in vendita i biglietti
Giovedì 3 settembre (ore 20:30) la Dole Rimini ospiterà sulle tavole del Palasport Flaminio la Virtus Bologna
Saranno in vendita dalle ore 8 di martedì 18 agosto i biglietti per la Start Romagna Cup: giovedì 3 settembre (ore 20:30) la Dole Rimini ospiterà sulle tavole del Palasport Flaminio la Virtus Bologna per un’amichevole di lusso che rappresenterà la prima occasione di vedere all'opera i biancorossi di coach Dell'Agnello.
Start Romagna, azienda di trasporto pubblico locale, sarà il Title sponsor di un evento che già promette grande spettacolo in campo e fuori.
Le informazioni sui biglietti
ATTENZIONE: per questa partita, la mappatura del Flaminio torna alla vecchia disposizione. I posti laterali non saranno numerati.
Non saranno possibili i cambi di nominativo.
I prezzi
Non numerati (curve e laterali): 10€
Poltroncine rosse e bianche: 15€
Non sarà possibile acquistare i biglietti in parterre.
Per gli under 14 l’ingresso è gratuito. Sarà comunque necessario ritirare il biglietto omaggio, esclusivamente in sede o in biglietteria il giorno della partita.
Dove acquistare
Sede Rbr, via Flaminia 28. Dal lunedì al venerdì ore 9-16, sabato ore 9-12:30 (gli orari potrebbero variare a seconda di esigenze societarie). Info line: 351.3854237
Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69. Tutti i giorni, orario apertura.
Millenium Bar Tabaccheria, via Chiabrera 46. Tutti i giorni, orario apertura.
Tabaccheria T’immagini, via Montescudo 353. Tutti i giorni, orario apertura.
Online su Vivaticket
Info accessi
Apertura biglietteria ore 18:30.
Apertura porte ore 19:00.
Per tutte le informazioni sulla biglietteria è possibile scrivere a [email protected]