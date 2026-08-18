Basket, Start Cup Romagna: da martedì 18 in vendita i biglietti

Giovedì 3 settembre (ore 20:30) la Dole Rimini ospiterà sulle tavole del Palasport Flaminio la Virtus Bologna

Saranno in vendita dalle ore 8 di martedì 18 agosto i biglietti per la Start Romagna Cup: giovedì 3 settembre (ore 20:30) la Dole Rimini ospiterà sulle tavole del Palasport Flaminio la Virtus Bologna per un’amichevole di lusso che rappresenterà la prima occasione di vedere all'opera i biancorossi di coach Dell'Agnello.



Start Romagna, azienda di trasporto pubblico locale, sarà il Title sponsor di un evento che già promette grande spettacolo in campo e fuori.





Le informazioni sui biglietti



ATTENZIONE: per questa partita, la mappatura del Flaminio torna alla vecchia disposizione. I posti laterali non saranno numerati.



Non saranno possibili i cambi di nominativo.



I prezzi



Non numerati (curve e laterali): 10€

Poltroncine rosse e bianche: 15€

Non sarà possibile acquistare i biglietti in parterre.



Per gli under 14 l’ingresso è gratuito. Sarà comunque necessario ritirare il biglietto omaggio, esclusivamente in sede o in biglietteria il giorno della partita.





Dove acquistare



Sede Rbr, via Flaminia 28. Dal lunedì al venerdì ore 9-16, sabato ore 9-12:30 (gli orari potrebbero variare a seconda di esigenze societarie). Info line: 351.3854237

Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69. Tutti i giorni, orario apertura.

Millenium Bar Tabaccheria, via Chiabrera 46. Tutti i giorni, orario apertura.

Tabaccheria T’immagini, via Montescudo 353. Tutti i giorni, orario apertura.

Online su Vivaticket



Info accessi



Apertura biglietteria ore 18:30.

Apertura porte ore 19:00.



Per tutte le informazioni sulla biglietteria è possibile scrivere a [email protected]

