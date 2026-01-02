BasketA2, Dole e coach Dell'Agnello ancora insieme nel 2026-2027

L'amministratore delegato Paolo Carasso: 'Se ci sono le condizioni l'accordo sarà prolungato per una stagione ancora'

Nella sala stampa del palasport Flaminio è stato inaugurato il 2026 della Dole Basket Rimini che lascia il 2025 al primo posto in classifica, in coabitazione col trio Verona-Brindisi-Pesaro, e l’obiettivo della qualificazione in Coppa Italia raggiunto matematicamente dopo l’ultima schiacciante vittoria casalinga con Pistoia.

La giornata si apre con un’importante notizia, annunciata dall’amministratore delegato Paolo Carasso: “Abbiamo trovato l’accordo per prolungare il matrimonio con coach Sandro Dell’Agnello per un altro anno ancora e, se ci sono le condizioni, anche per un ulteriore anno. È un segnale di stima verso la persona e l’allenatore: non c’è bisogno di dirvi ciò che lui ha scritto e sta scrivendo nelle pagine della storia di Rinascita Basket Rimini e siamo orgogliosi di questo. Quel che vogliamo sottolineare è che Sandro ha fatto un passo verso di noi importante nel voler dimostrare con i fatti che ci teneva a stare con noi per altro tempo, e non solo in termini economici, ma soprattutto di condivisione di valori e di una strada da prendere assieme. La nostra società ci tiene molto al rispetto delle proprie idee e questo passo nei confronti della società credo sia stato fondamentale per arrivare a un accordo per più anni. Sono veramente contento anche dal punto di vista persona".,

Parola dunque a coach Sandro Dell’Agnello: “Sono molto onorato della fiducia che la società ripone in me. Questo è il mio terzo anno in biancorosso, il prossimo sarà il quarto e in una pallacanestro come quella di oggi quattro anni sono praticamente delle ere geologiche. Qua ho trovato molto raziocinio, ancor prima del feeling che si è creato nel tempo; non si vive di schizofrenia ma si valuta il rendimento della squadra e dell’allenatore. Noi abbiamo un filo diretto con la dirigenza e il nostro lavoro non mai stato figlio del pallone che entra o che esce negli ultimi secondi, poi fortunatamente in questi due anni e mezzo non è mai andata cosi e quindi siamo tutti contenti. Facile dirlo ora ma in realtà il nostro è un accordo raggiunto da mesi in un momento iniziale in cui non abbiamo fatto faville, anche per la sfortuna che ci ha colpito, però noi siamo lì a combattere e a fare prestazioni. In chiusura ringrazio nuovamente la società della fiducia e i tifosi del supporto che ci danno ogni partita: io mi sono sempre sentito apprezzato, gli attestati di stima verso di me sono innumerevoli e questo mi aiuta molto nel lavoro”.

Chiude l’annuncio il Presidente Onorario Giove Boldrini: “Anche io dò un grande nuovo benvenuto a Sandro che ha dimostrato in questi anni di essere un allenatore bravo e capace in grado di portare Rimini a un ottimo livello: ricordiamo che prese la squadra nel momento più difficile nella sua storia di Rinascita e l’anno successivo ha fatto una cavalcata importante, mentre quest’anno a metà campionato siamo già nelle prime posizioni. Il Cda ha deliberato questo rinnovo del contratto all’unanimità sostenendo questa nuova avventura in modo convinto e con grande compattezza, caratteristica fondamentale di questa società sportiva per ottenere ottimi risultati. Tutto ciò, come già detto, è stato deciso quando la situazione era molto meno favorevole, ovvero tra fine ottobre e i primi giorni di novembre, a testimonianza della fiducia che la società ha sempre avuto nel lavoro di Sandro Dell’Agnello".