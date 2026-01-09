Baskin, domenica 11 derby tra le due nuove squadre degli Onions

Visto il numero sempre crescente di richieste di far parte di questo progetto, gli Onions hanno costituito una seconda squadra

Onions Baskin, la società sportiva che ha portato questa disciplina inclusiva a Santarcangelo di Romagna, a partire dalla stagione 2025-26 partecipa con due squadre al campionato regionale dell’Emilia-Romagna.

Il progetto nasce nel 2021, con l’obiettivo di far conoscere uno sport ormai piuttosto diffuso nel nord Italia, ma relativamente nuovo qui da noi. Gli Onions sono infatti l’unica squadra di baskin presente in provincia di Rimini e in bassa Romagna.

Il baskin è uno sport che si ispira al basket, ma ne modifica le regole per permettere la partecipazione di persone con e senza disabilità (motorie, cognitive, sensoriali), di uomini e donne insieme, di giocatori dai 14 ai 99 anni. Forse è l’unico sport che può vantare nella stessa squadra persone in carrozzina assieme a campioni di basket, genitori e figli (e in qualche caso anche nonni!), persone che provengono da storie diverse di sport e di vita, tutte accomunate dalla passione per la palla a spicchi, forte competitività e la voglia di condividere oltre ogni differenza.

Gli Onions hanno già partecipato al campionato regionale nelle ultime tre stagioni con ottimi piazzamenti: una finale regionale nel primo disputato, le final four lo scorso anno (in cui hanno raggiunto il terzo posto in Regione su 14 squadre) e anche il terzo posto in Coppa Italia, torneo di valore nazionale.

Nella stagione 2025-26 una nuova sfida: visto il numero sempre crescente di richieste di far parte di questo progetto, gli Onions hanno costituito una seconda squadra (suddividendosi in Crispy Onions e Onions Rings) e con entrambe le compagini stanno partecipando al girone sud del Campionato regionale di Baskin per l'Emilia-Romagna.

Dopo alcune partite disputate fuori casa, domenica 11 gennaio giocheranno in casa, proprio per il primo storico derby tra le due neoformate squadre clementine, un momento molto atteso e l'occasione di ribadire una volta di più, al di là del giusto spirito competitivo, come nel gioco del baskin la vera vittoria sia l'inclusione, la capacità di creare reti e relazioni significative e perseguire insieme un fine comune.

La presidente di Onions Baskin, Noemi Martinetti: “Dopo un percorso di 5 anni che ci ha visti crescere poco a poco e coinvolge oggi oltre 60 persone, tra giocatori, allenatori e dirigenti, siamo pronti a vivere l’emozione del nostro primo derby. Invitiamo tutti a vedere la partita e sostenere i giocatori, siamo certi che sarà un bellissimo spettacolo di sport e di amicizia. A chi mi chiede per quale squadra farò il tifo, rispondo che nel baskin siamo già abituati ad applaudire anche l’avversario, quando fa una bella giocata, a maggior ragione questa volta il mio cuore sarà con entrambe le squadre”.

L’appuntamento è allora per domenica 11 gennaio alle 9,30 al PalaSGR di Santarcangelo di Romagna (Viale della Resistenza 5), per una domenica di sport all’insegna dell’inclusione. Ingresso gratuito.