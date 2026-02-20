Baskin, gli Onions tornano a giocare a Santarcangelo

Domenica 22 febbraio in campo al PalaSGR contro i Baskin Faenza Blu. Altra sfida mentre tra Crispy Onions e Medibaskin, la formazione di Medicina

Dopo le emozioni che hanno infiammato il palazzetto lo scorso 11 gennaio, gli Onions tornano a giocare a Santarcangelo, per la decima giornata del campionato regionale di Baskin dell’Emilia-Romagna (girone sud). Il derby disputato a gennaio è stato una partita da record: dopo il termine del tempo regolamentare in perfetto pareggio, circostanza singolare per questo sport, anche il primo tempo supplementare si è concluso in parità, lasciando gli spettatori col fiato sospeso per oltre due ore di partita, che solo nel secondo tempo supplementare ha poi regalato la vittoria ai Rings. Una grande dimostrazione di impegno, concentrazione e cuore da parte di tutti i giocatori, e anche dell’equilibrio tra le due squadre sorelle, che si sono fronteggiate punto a punto fino all’ultimo canestro, sostenute dai tantissimi tifosi presenti.

Domenica 22 febbraio ci sarà nuovamente occasione di assistere a due partite consecutive, infatti alle 9,30 gli Onions Rings giocheranno contro i Baskin Faenza Blu, mentre alle 11,30 sarà la volta dei Crispy Onions contro Medibaskin, la formazione di Medicina.

Il girone sud del nostro campionato regionale è arrivato alla decima giornata (in totale sono 13), a cui seguiranno ottavi, quarti, semifinali e finali. Le prime due squadre qualificate accederanno direttamente ai quarti, e i nostri Rings stanno insidiando la seconda posizione, con due partite in meno rispetto ai primi in classifica. Anche i Crispy stanno disputando un buon campionato, e queste ultime partite saranno decisive per stabilire la classifica finale.

In casa Onions c’è grande attesa da parte di tutti, i coach Lorenzo Gasparini (Rings) e Giada Di Padova (Crispy), che fino all’anno scorso hanno condiviso la panchina, da quest’anno sono alla guida delle due diverse squadre clementine, e per la prima volta si trovano in competizione nella corsa al campionato. “Il derby è stata una grande emozione, perché ci siamo messi in gioco anche come avversari, giocando al massimo del nostro impegno, dopo anni nella stessa squadra. Le sfide che ci attendono ora saranno l’occasione per raggiungere nuovi obiettivi, sapendo che stiamo facendo entrambe un buon campionato, e migliorare sempre più il nostro giocare a baskin. Per questo abbiamo bisogno del sostegno di tutti, quindi vi invitiamo a venire a vederci e fare il tifo”.

L’appuntamento è per domenica 22 febbraio alle 9,30 e alle 11,30, al PalaSGR di Santarcangelo di Romagna (Viale della Resistenza 5), per sostenere le due squadre clementine. Ingresso gratuito.